Après Raconte-moi tes luttes, le club «Allons voir un film» entame un nouveau cycle pour ce mois de mars, intitulé «Parle-moi de toi», qui aura toujours comme fond la lutte, et qui traitera du film biographique (Biopic). Ce cycle commence avec Une femme d'exception, (120 minutes, drame biopic.) Un film réalisé par Mimi Leder qui s'inspire de la vie de Ruth Bader Ginsburg, avocate puis juge à la Cour suprême américaine, qui se bat contre les lois sexistes et contre la discrimination basée sur le genre, à l'instar des femmes algériennes qui se battent contre les lois inégalitaires. La projection se tiendra le samedi 7 mars, à 14h, à la cinémathèque de Béjaïa. Le film sera suivi d'un débat en compagnie de l'avocate Lydia Lounaouci.

Synopsis:

Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d'avoir un enfant et ne trouve aucun cabinet prêt à engager une femme... Lorsqu'elle accepte une affaire fiscale avec son mari Martin, elle comprend qu'il y a sans doute là l'occasion de faire évoluer sa carrière. Mais elle est surtout consciente de pouvoir changer le regard de la justice sur la discrimination fondée sur le sexe.