L'Institut français d'Alger vous convie le mercredi 2 décembre de 14h30 à 18h00 à assister à la projection de «Visa al Paraiso (Visa pour le paradis), «Regards sur l'étranger, l'autre nous-mêmes»de Lillian Liberman (Mexique, Documentaire, 85', 2010). Ce documentaire met en scène plus de cinq cent mille personnages et un héros, Gilberto Bosques, consul du Mexique en France et sauveur des républicains qui purent échapper au nazisme et au fascisme de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il a aidé des Espagnols et aussi des juifs, des Français, des Libanais et d'autres victimes de persécutions.

Avec de petits moyens, la réussite de ce projet réside dans les récits des enfants de tous ceux pour qui Bosques, sous le mandat de Cárdenas, a pu obtenir la nationalité mexicaine, qui leur a permis de commencer une nouvelle vie dans un pays libre.

Pour réserver, il suffit d'écrire à l'une des deux adresses. Séance de 14h30: [email protected] Séance de 18h00:[email protected] La réservation est limitée aux cinquante premières demandes dans le cadre du protocole sanitaire anti-covid.

Cette projection est organisée en partenariat avec l'ambassade du Mexique en Algérie.