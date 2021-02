«Vital» une œuvre à la fois collective, participative et collaborative. C’est le fruit de la collaboration entre le compositeur Safy Boutella, le réalisateur Thomas Castaing et plus d’une centaine d’artistes de par le monde. La première restitution du film avait eu lieu le 28 janvier dernier, dans le cadre de La Nuit des idées. L’événement était plutôt un ciné-concert, puis le film expérimental était accompagné en live par le jeu du musicien compositeur Safy Boutella. Jeudi, c’est donc la version finale de ce film qui sera projetée. La projection sera suivie d’un échange avec Thomas Castaing, Safy Boutella et les coréalisateurs dont certains nous feront l’honneur d’exposer leurs œuvres à l’institut. Vital sera en avant-premier à l’Institut français d’Alger jeudi 25 février à 18h00. Venez découvrir le film mastérisé après la captation sonore qui a eu lieu chez Alpha Tango lors de La nuit des idées 2021. Pour y assister, il suffit de réserver à [email protected] A ne pas manquer ! Ceux qui n’ont pas pu se déplacer jusqu’à Cheraga, chez Alpha Tango peuvent se rattraper cette fois, puisque cela a lieu en plein centre d’Alger.