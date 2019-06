Tous les lundis, l’Institut culturel italien ouvre ses portes à tous les cinéphiles. Au programme, des hommages et rétrospectives dédiés aux grands réalisateurs et interprètes du cinéma italien. Notons que l’Institut culturel italien consacre un cycle « contemporain » riche de films récents. Au programme : Il Capitale Umano (Les Opportunistes), de Paolo Virzi (2014), La Migliore Offerta (The Best Offer), de Giuseppe Tornatore (2014), Pa-ra-da de Marco Pontecorvo (2008), La Meglio Gioventù (Nos Meilleures Années) de Marco Tullio Giordana (2003), Loro (Silvio et les autres) de Sorrentino (2018). L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles (Sous réservation par e-mail : [email protected]). Il vous suffit d’ imprimer la réponse de confirmation et la présenter à l’entrée de l’institut. Sans réponse de confirmation, l’accès est interdit. Au programme de lundi 1er juillet 2019, le film Pa-ra-da de Marco Pontecorvo, drame, 2008, d’une durée de 100 min, avec Jalil Lespert, Evita Ciri et Gabi Rauta. Le film sera projeté en version originale en italien-français-roumain et sous-titrée en français. Peut-on guérir la pire des misères avec des numéros d’acrobate ? Peut-on consoler la plus grande des souffrances avec un nez de clown ? L’histoire dont s’inspire Pa-ra-da est véridique : Au début des années 90, un jeune Franco-Algérien laisse de côté ses études de cirque, pour venir en aide à des orphelins roumains : ces enfants abandonnés de tous survivent dans des conditions effroyables : dormir dans les égouts, voler, se prostituer ...et sniffer de la peinture. La mise en scène de Marco Pontecorvo (caméra à l’épaule), révèle son passé de grand directeur photo. Il nous immerge d’autant plus dans cette réalité parfois insoutenable. L’émotion nous submerge petit à petit, jusqu’au générique de la fin où la fiction fait place au documentaire pour nous rappeler que le combat ...est loin d’être gagné.