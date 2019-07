L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel organise la 2e édition de « Ciné Ville » du 8 au 25 juillet, en partenariat avec le Centre national du cinéma et de l’audiovisuel (Cnca), le Centre algérien de développement du cinéma (Cadc) et de l’Entreprise publique de la télévision (Eptv). Au programme de Ciné Ville, des projections sous les étoiles dans les villes de Tizi Ouzou du 8 au 11 juillet, Constantine du15 au 18 juillet et Aïn Defla du 22 au 25 juillet 2019, avec la collaboration des directions de la culture de ces wilayas. En accès libre, ce rendez-vous cinéphile revient pour la seconde édition et verra la projection pendant 4 jours de productions récentes ainsi que des classiques algériens, entre long et court métrage selon le programme suivant :

Tizi Ouzou :

Dates / heures des projections films court métrage, films long métrage

Lundi 8 : 21h00 - 00h00 21h00 : Je te promets 21h30 : La Voie des Anges

Mardi 9 : 21h00 - 00h00 21h00 : Black spirit 21h30 : Timgad

Mercredi 10 : 21h00 - 00h00 21h00 : El Maktoub 21h30 : Tales of Africa

Jeudi 11 : 21h00 - 00h00 21h00 : Le Silence du sphinx 21h30 : Les vacances de l’inspecteur Tahar

Constantine et Aïn Defla

Dates / heures des projections films court métrage, films long métrage

Lundi 15 : 21h00 - 00h00 21h00 : Je te promets 21h30 : Timgad

Mardi 16 : 21h00 - 00h00 21h00 : Black spirit 21h30 : La Voie des Anges

Mercredi 17 : 21h00 - 00h00 21h00 : El Maktoub 21h30 : Tales of Africa

Jeudi 18 : 21h00 - 00h00 21h00 : Le silence du sphinx 21h30 : Les vacances de l’inspecteur Tahar