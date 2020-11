L'ambassade d'Espagne en Algérie et l'institut Cervantès d'Alger, en collaboration avec la Maison d'art Mood & Moob, vous présentent leur programme culturel algero-espagnol en ligne intitulé «PUENTES», prévu à partir du 27 novembre 2020. Ce programme est un cycle de rencontres artistiques et culturelles virtuelles, qui se veut fédérateur d'énergies créatrices entre l'Espagne et l'Algérie, prétexte de connexion et de construction de ponts entre les artistes issus des deux pays, le temps d'une rencontre virtuelle sous forme de Web conférences, ateliers et expérience artistique virtuelle. Des rencontres qui aborderont les arts visuels, le cinéma, mais aussi l'histoire de l'art et les nouvelles technologies. Le temps d'un regard croisé entre les deux cultures, confrontant leurs passés et futurs communs afin de construire des passerelles culturelles. Ces activités en ligne seront présentées en langue française et espagnole sur la plateforme Zoom, à compter du 27 novembre jusqu'au mois de décembre 2020. Pour participer aux diverses rencontres, une inscription préalable est nécessaire sur l'adresse suivante: [email protected] Pour plus d'information, nous vous prions de consulter la page Facebook de l'institut Cervantès d'Alger : https://www.facebook.com/InstitutoCervantesdeArgel/

Programme:

Vendredi 27 novembre, 10h30-12h

Session 1: Atelier de narration audiovisuelle «La ville qui habite en moi» par Ro Caminal, artiste visuel et anthropologue. L'atelier consiste en la création d'une narration personnelle et subjective à partir de sélections d'images, abordant le sujet de la «ville» et nos interactions avec cette dernière.

Cette première session portera sur la découverte du travail de Ro Caminal réalisé en Algérie en 2018 et 2019, ainsi que la découverte de différents types de narration audiovisuelle.

Samedi 28 novembre, 18h-19h30

Interface projet: Internet comme pont vers l'oeuvre d'Alberto Lomas. Action en ligne, en collaboration avec Fausto Grossi, par Albert, Lomas, artiste visuel. Cette expérience artistique présentée par Alberto Lomas se traduira sous forme de performance artistique mais aussi technologique, présentant, Internet comme moyen de dépasser et de transgresser les limites de la géolocalisation, de ses frontières et de notre monde tel que nous le connaissons aujourd'hui.

Vendredi 4 décembre, 10h30-12h

Session 2: Atelier de narration audiovisuelle «La ville qui habite en moi» par Ro Caminal, artiste visuel et anthropologue. La suite de l'atelier qui consiste en la création d'une narration personnelle et subjective à partir de sélections d'images, abordant le sujet de la «ville» et nos interactions avec cette dernière. Dans cette seconde session, Ro Caminal nous propose le visionnage, l'analyse et l'étude des travaux des participants. S'ensuivra, l'orientation des participants vers des références artistiques narratives en relation avec leurs travaux.

Á partir du 15 décembre 2020

«Comment écrire un scénario pour le cinéma?» Atelier de Maxi Velloso. Ce scénariste et réalisateur de talent donnera les clés et les bases de la réalisation d'un scénario et d'une écriture cinématographique en s'appuyant sur des outils technologiques.

Á partir du 20 décembre 2020

«Liens algéro-espagnols dans l'art contemporain» Conférence de Natalia Molinos, docteur en histoire de l'art. Elle présentera le paysage d'art contemporain algéro-espagnol, en présentant les expositions les plus importantes de ces dernières années, réalisées entre les deux pays et abordera les opportunités et structures d'échanges dédiés à cet effet.