La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a annoncé, jeudi soir, à Alger un projet de création d'un musée dédié au costume traditionnel algérien pour préserver et valoriser ce patrimoine culturel. S'exprimant lors de la cérémonie de clôture du mois du patrimoine immatériel dédié au costume traditionnel, la ministre de la Culture et des Arts a annoncé que ce projet sera appuyé par un centre d'interprétation scientifique. Lors de cette cérémonie de clôture, tenue au Palais de la culture Moufdi-Zakaria en présence de plusieurs membres du gouvernement, de nombreuses créations inspirées du costume traditionnel et des pièces authentiques ont été présentées à l'image du karakou, de la chedda, de la djebba kabyle et de la blousa oranaise. A cette occasion, la ministre de la Culture et des Arts a également rendu hommage à d'illustres figures artistiques, à savoir la chanteuse et musicienne du diwan Hasna El Becharia, la comédienne Bahia Rachedi, le chanteur et musicien du genre chaoui Abdelhamid Bouzaher et le comédien Mohamed Adjaïmi. Lancé le 11 août dernier, le mois du patrimoine immatériel dédié au costume traditionnel aura été l'occasion de présenter une grande exposition au Palais de la culture Moufdi-Zakaria et des expositions locales relayées par les réseaux sociaux dans le but de valoriser, préserver, développer et promouvoir ce legs. Le programme de cette manifestation aura également vu la tenue de nombreuses rencontres et conférences virtuelles sur le thème du costume et sur la préservation du patrimoine immatériel.