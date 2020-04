Les mesures de suspension des activités des espaces de culture et des établissements sous tutelle du ministère de la Culture, prises dans le cadre de la prévention contre la propagation du Covid-19, ont été prolongées jusqu’à nouvel ordre, a indiqué ce département ministériel vendredi dans un communiqué. « Les responsables des espaces de culture et des établissements sous tutelle activant dans tous les domaines culturels, y compris le secteur cinématographique ont été signifiés de la suspension des activités jusqu’à nouvel ordre, et ce dans le cadre des mesures prises par le ministère de la Culture depuis l’apparition du nouveau coronavirus », a précisé le communiqué. Dans ce cadre, le ministère dit porter à la connaissance de l’ensemble des professionnels que « les autorisations de tournage de films cinématographiques et documentaires délivrées par la Direction du développement et de la promotion des arts sont gelées jusqu’à la fin du confinement », a ajouté le communiqué. Soulignant que les producteurs contrevenants s’exposeront aux peines prévues par la loi, le ministère de la Culture a appelé l’ensemble des acteurs du secteur cinématographique à se conformer à ces mesures pour éviter la survenance de tout incident en cette conjoncture délicate. La ministre de la Culture, Malika Bendouda avait décidé d’octroyer des aides financières au profit des artistes dont les activités sont suspendues en raison de la pandémie du Covid-19, chargeant l’Office national des droits d’auteurs et des droits voisins (Onda) de cette opération, et ce, selon des procédures adaptées à la conjoncture actuelle. Malika Bendouda a appelé les artistes concernés à « transmettre les renseignements nécessaires (nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et numéro de la carte d’affiliation à l’Onda) via E-mail de l’Onda à partir du 5 avril 2020 ».