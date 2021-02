Sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle 2021, sous le thème «Promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société», l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) organise une conférence ce dimanche 21/02/2021 à partir de 14 h, à la Villa Abdellatif. A noter que la professeure Khaoula Taleb Ibrahimi est une linguiste et professeure à l'université d'Alger, où elle enseigne à l'Institut de langue et littérature arabes, en 1991 elle a soutenu sa thèse de doctorat à l'université Stendhal de Grenoble sous le thème: «Les Algériens et leur(s) langue(s). Eléments pour une approche sociolinguistique de la société algérienne.» Elle est également l'auteure de nombreux articles et études sur la problématique des langues, dont elle s'imposera comme l'une des meilleures spécialistes en Algérie. Pour sa part, M. Abderezak Dourari est titulaire d'une Licence d'anglais de l'université de Tizi Ouzou et d'un magister en linguistique arabe de l'université d'Alger. Il obtient une bourse doctorale algéro-française avant d'intégrer l'université de la Sorbonne Paris 3 en 1993.