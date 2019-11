Une session de formation sur la protection et la réhabilitation des forts de la ville d’Oran sera organisée à partir du 1er décembre prochain, a fait savoir la direction de wilaya de la culture. Cette session de trois jours s’inscrit dans le cadre du programme de formation initié par les ministères de la Culture et de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire en collaboration avec l’ambassade d’Espagne en Algérie sur les stratégies de protection, d’aménagement et de ré-exploitation des forts de la ville d’Oran, a indiqué le chef de service patrimoine à la direction de la culture. La session de formation qu’abritera l’Institut culturel espagnol Cervantès à Oran sera encadrée par des spécialistes en patrimoine, dont des enseignants du département d’architecture de l’université des sciences et technologies Mohamed Boudiaf d’Oran et des représentants de l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés, de l’Agence nationale de réalisation des grands projets culturels, de la direction de l’urbanisme et de la construction (DUC) et d’associations dont l’association Bel horizon de protection du patrimoine, a indiqué Djamel-Eddine Barka.