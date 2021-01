Loin de la frivolité des réseaux sociaux et leur côté insipide et édulcoré, qui mettent avant tout l'apparence comme premier critère de langage, un nouveau support de correspondance qui est devenu aujourd'hui un peu obsolète est revenu sur le devant de la scène. Il s'agit d'un podcast et pas n'importe lequel. Ce dernier est arrivé au mois de septembre dernier pour s'installer tout doucement, mais surement dans les habitudes des facebookeurs puisque c'est là où ce podcast a élu domicile entre autres. Ce dernier intitulé «Elle m'écrit d'Alger» se veut d'emblée un échange épistolaire pas comme les autres. S'il trouve un écho grâce au digital, il n'en perd pas moins son authenticité grâce à la voix et propos des plus poétiques qui sont échangés dans ses textes faits d'intimité et de vérité. «Elle m'écrit d'Alger», est en fait, le projet né d'Emmanuelle Cabin Saint Marcel, comédienne française ayant passé 8 mois à Alger. Tombée sous le charme de l'hospitalité et des ciels de la capitale, elle rentre à Paris où elle rencontre, Leïla, native, elle, d'Alger.

Entre rêve et réalité

«Elle m'écrit d'Alger» retrace ainsi les conversations entre Emmanuelle, à Paris, et Leïla, à Alger, qui relatent leurs quotidiens entre deux rives. Avec un penchant avéré pour les lettres, les mots se veulent nostalgie pour éplucher les souvenirs d'enfance ou évoquer le passé, le quotidien, les rêves, mais aussi parler d'elles et de leurs parcours de femmes. Riche de nombreuses collaborations avec, notamment des artistes algériens et français, le podcast a su fédérer une communauté sur les réseaux qui interagit et complète aussi cette écoute par de jolies citations ou commentaires lâchés sous chaque podcast. L'originalité de ce dernier réside, en effet, dans l'émotion qui se dégage chaque fois et cette rareté que l'on ne trouve pas aujourd'hui partout, ce qui fait à la fois le charme suave, mais aussi la particularité si atemporelle de ces podcasts qui nous rappellent ce bon vieux temps où les réseaux sociaux n'existaient pas!

Vintage et introspection

Il y a ici un côté suranné et «vintage» dans cette démarche atypique et qui rend la chose encore plus intéressante et attachante. Pour découvrir ces bouts de poésie volés, il suffit de tendre l'oreille en vous inscrivant sur le site des podcasteurs, Spotify ou encore sur Apple Podcasts. À noter que les épisodes sont mis en ligne un vendredi sur deux. Cela prend du temps afin que d'aucuns puissent savourer chaque lettre à sa juste valeur. C'est plutôt la qualité qui est mise en exergue et non pas la quantité. La nostalgie taperait presque aux portes de ce podcast, ce n'est pas l'actualité qui nous rappelle combien le temps passe vite, mais nous accule encore à prendre du recul sur notre présent pour mieux penser notre avenir. Car dans ce podcast il est question justement d'introspection, d'émotion, de mélancolie, mais aussi des questionnements existentiels et de beaucoup de maturité dans les propos. Des propos à écouter sans modération car un vrai pansement qui apaise les esprits et vous change assurément les idées!