L'Institut culturel italien d'Alger a pris part le jeudi 10 décembre dernier à la Journée de l'art contemporain via une vidéoconférence dans laquelle la journaliste et commissaire d'évènement culturel Fella Bouredji (Vivarium) a discuté avec les artistes italiennes Alice Pasquini, spécialisée dans le street art et Grossi Maglioni qui aborde dans son travail les questions liées à l'être humain et l'espace naturel. Il sera ainsi question aussi des nouvelles voies de l'art contemporain, et ce, avec une référence particulière à la société italienne et à la société algérienne en pleine mutation. Ce fut l'occasion aussi pour s'ouvrir sur des possibilités d'organisation, l'année prochaine, d'activités culturelles, organisées entre les deux segments, l'Institut culturel italien et le Vivarium qui organise chaque année des résidences, entre ateliers et workshops que ce soit dans le désert ou dans d'autres espaces itinérants.

Le Vivarium et les échanges multidisciplinaires

L'idée était pour la responsable de l'Institut culturel italien de pouvoir collaborer dans le futur avec le Vivarium présenté par Fella Bouredji comme «un opérateur culturel qui existe depuis 2017».Et de faire remarquer: «Ça répondait à un besoin d'un espace où les artistes pouvaient vivre des expériences. Partager leurs oeuvres, recevoir un public et puis leur permettre de faire des fusions et des partages. C'est un espace pluridisciplinaire qui s'intéresse à différentes formes d'art.

L'idée est de faire rencontrer des artistes de différents univers et différentes disciplines avec un public aussi.»

Le tout dans un environnement distrayant où l'on peut se rencontrer et s'émerveiller devant la chose culturelle, a fait savoir l'intervenante.

L'espace n'est pas dédié forcément à l'art, mais l'on peur toutefois organiser des expositions d'arts plastiques.

« Le Vivarium n'est pas une galerie, mais un espace multiforme.» Fella Bouredji évoquera aussi les ateliers du désert qui font vivre également des expériences uniques en leur genre à des artistes qui viennent le temps d'une semaine partager leur vision de l'art, soit en s'interagissant en solo, en duo ou en groupe et puis finir par organiser la restitution de toute cette créativité, un peu plus tard à Alger.

Enthousiaste, la directrice de l'institut culturel italien donnera d'abord la parole à l'artiste Alice Pasquini qui peint à la fois sur les murs et les toiles.

Cette dernière présentera son travail qui consiste notamment à transformer un espace public abandonné par la société en une histoire intime.

Donner de la valeur à des gens aussi à travers des phots pour immortaliser des lieux vivants. Pour sa part Grossi Maglioni a donné à voir des images de son travail qui se traduit en différentes installations et performances entre atelier et workshop et autres représentations photographiques dans des lieux insolites.

Abordant les activités liées à la journée du 25 novembre pour dire stop aux violences faites aux femmes, journée point de départ pour 16 jours d'activisme, Fella Bouredji rappellera que le Vivarium a travaillé récemment sur une campagne de sensibilisation, notamment à travers une chanson réalisée avec l'aide de l'Union européenne en Algérie. Intitulée «Women», cette chanson chorale a été co-écrite et co-composée par Djam et Hayet Zerrouk. Elle est interprétée par de nombreux artistes algériens «pour dire non à la culpabilisation des femmes victimes de violence».

«Woman» un clip et un engagement

Evoquant le rôle du marché de l'art et son absence en Algérie, Fella Bouredji qui brossera un tableau mitigé sur la situation des arts plastiques en Algérie, estimera toutefois, que les choses s'accélèrent grâce à la digitalisation qui permet la circulation des oeuvres et donne plus de visibilité aux artistes. Elle soulignera aussi la multiplication des initiatives individuelles et privées, en attendant de mettre en place un vrai système de production et de marché de l'art.

«Établir un pont entre l'Europe et l'Afrique, l'Algérie et l'Italie plus particulièrement» est le propos de cette rencontre, a fait savoir la directrice de l'Institut culturel italien qui donnera la parole aux artistes italiens qui argueront qu'en Italie il n'y a pas non plus un vrai système de marché de l'art.

Enfin, optimiste, Fella Bouredji a tenu à souligner le changement politique et culturel qui se fait en Algérie, tout en faisant remarquer l'espoir ferme qui existe à travers une jeunesse et une scène artistique émergente incroyable, une liberté d'expression, mais aussi grâce à un travail qui se fait toujours et qui donnera assurément ses fruits.

Chose qui se fait déjà ressentir et qui évoluera sans doute avec le temps, dans les années à venir.