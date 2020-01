La grande salle du Zénith de Constantine a abrité, samedi soir, un sublime événement culturel qui a été honoré par la présence d’un important public venu même des wilayas limitrophes. Il s’agit de la deuxième édition d’un défilé de mode de robes traditionnelles, organisé par l’association El Bey et l’agence Stars Events. La manifestation n’aura connu ce grand succès que par la participation de l’Onci dirigé par Walid Tifoura qui a d’ailleurs été honoré par l’organisateur Saber Mahaya, lors de cette manifestation, suite aux efforts fournis par son département pour la réussite de cet évènement. L’attaché de communication de l’Onci Abdallah Bendjafer au niveau de Constantine nous a déclaré en la circonstance que «cette manifestation avait déjà connu un succès l’année dernière chose qui nous a poussés à fournir plus d’efforts pour cette édition 2020». Il a ajouté: «la grande salle de spectacle est de plus en plus sollicitée pour ce genre d’événement et on est appelé à être à la hauteur.» Ainsi, des stylistes spécialisés dans la réalisation, l’innovation et la création de robes traditionnelles ont sollicité la silhouette de jeunes mannequins pour présenter leurs ouvrages. Celles-ci ont défilé tout au long de la soirée devant un public émerveillé qui a applaudi sans cesse les magnifiques œuvres d’art des stylistes. Des miss de renommée comme l’ambassadrice des habits traditionnels ne manqueront pas de participer en présentant des robes merveilleusement conçues. Le top modèle qui va prendre part à l’évènement de «miss univers», qui représentera l’Algérie a également été présente et apportera un plus à cette manifestation. On retiendra avec beaucoup de fierté l’élégance des produits présentés au public. On soulignera même une manière d’habillement de tous les goûts qu’ont voulu donner les stylistes, d’ailleurs jeunes et qui ont une belle carrière devant eux. Le public est parti, en tout cas, ravi et satisfait.