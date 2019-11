«L’International à l’Œuvre» est une exposition d’art contemporain qui sera organisée dans le cadre de la 2ème édition des Journées d’art contemporain de Carthage (JACC), prévue du 16 au 22 novembre 2019 à la Cité de la culture. Cette manifestation annuelle qui sera placée sous le thème «L’art est à l’œuvre» est initiée par le ministère tunisien des Affaires culturelles. Elle se tient en partenariat entre le ministère et l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (Amvppc).Cette édition 2019 verra la participation de 57 artistes issus de 20 pays dont 31 artistes sont des Tunisiens. L’Algérie y participe avec quatre artistes, à savoir Abdelhalim Kebieche, Mustapha Ghedjati, Fatima Chafaa et Salah Jamal.

Les œuvres de l’exposition internationale ont été sélectionnées par un jury national composé de trois membres indépendants dont un artiste, un galeriste et un critique d’art.

En tout «L’International à l’Œuvre» comporte 57 œuvres, créations récentes de 31 artistes tunisiens et 26 étrangers de 14 nationalités.

Cette édition devra rendre un hommage à 10 artistes dont le nom sera dévoilé ultérieurement. Le festival se déroulera dans la capitale et dans les gouvernorats de Kasserine et Tataouine afin de «décentraliser, démocratiser l’art et éliminer le sentiment d’exclusion des habitants des régions intérieures», indique la présidente de l’édition.