Les éditions Chihab viennent avec de nouvelles parutions croustillantes pour cette rentrée littéraire 2019-2020. Des livres que vous retrouverez assurément au niveau de leur stand durant la tenue du Salon international du livre d’Alger, qui ouvrira ses portes jeudi prochain. Dans la catégorie littérature on peut noter Mère des cités de Mustapha Bouchareb (1200 DA). Il s’agit d’une fiction qui qui a pour cadre une décharge publique de La Mecque, la Mère des cités. Des éboueurs asiatiques découvrent le cadavre d’une jeune femme d’une grande beauté. Crime crapuleux, d’honneur, ou vengeance ? Le capitaine Safoug Zobayn Gowbamy, qui est chargé de l’enquête, démêle patiemment l’échevau de cette affaire qui plonge dans le Mal au cœur du Sacré et met à jour les conflits personnels et claniques, qui sous-tendent les rapports entre les différents personnages du roman. Nassira Belloula revient avec un nouveau roman, Terre des femmes (Tamurt n Tsednan) (164 pages, 900 DA).

Côté littérature

Dans l’Aurès ébranlé par les insurrections et les répressions, des femmes résolues et tenaces, partagent la même fougue, la même détermination, le même art de la séduction que cette poignée d’autorité qui attise peur et crainte. Elles sont belles, rebelles, avides de liberté, dotées d’un pouvoir et d’une force extraordinaires, et sont à même de prendre leur destin en main, en tissant leurs propres légendes, et alimenter ainsi la trame de leur récit . C’est cette saga où alternent tragédie et vie sentimentale que nous conte Nassira Belloula, à travers les voix de cinq générations: Zwina, Tasfut, Yélli, Tadla, Aldjia et Nara. L’auteure nous restitue ainsi toute la splendeur et l’authenticité de l’Aurès, en nous entraînant dans la ronde des personnages et du temps. Aussi, pour le dixième anniversaire de L’Association des Amis du Medghacen, les éditions Chihab, en partenariat avec l’association ont demandé à 10 auteurs d’écrire un texte, une nouvelle ou un poème, libre de choix. Un exercice de style qui tisse les fils d’une histoire exceptionnelle, fictive ou réelle, liée au monument funéraire Medghacen. Dix textes qui tournent autour de ce tombeau numide. Humour, tragédie, fantastique ou satire, récit de voyage ou nouvelle onirique. Dix entrées libres pour un monument qui tient à la fois du mythe et de l’histoire. Ce livre de 256 pages coûte 1200 DA. Medghacen, histoires secrètes est le nom de ce livre collectif. En langue arabe, Mohamed Sari écrit El Ghit. Un roman sur la nouvelle société algérienne entre réalisme et fantastique. Dans la catégorie Essai/Histoire et témoignage, nous découvrons le livre Mémoires d’un insoumis de Mohamed Issiakhem. Dans cet ouvrage où se déroule pas à pas le parcours d’un homme somme toute ordinaire, mais qui dans les circonstances des années de l’immédiat après-guerre, est plongé dans un moment historique où tout bascule en Algérie. Héritier très jeune d’une entreprise de négoce installée à la Casbah que le père défunt partageait avec des notabilités de la bourgeoisie marchande de la capitale, cela va donner à Mohamed Issiakhem des responsabilités que peu de jeunes pouvaient assumer à l’époque. Témoin donc d’un moment de rupture avec l’ordre établi, sans appartenance déclarée à aucun parti politique, mais décidant de ne pas répondre à l’appel au service militaire sous les drapeaux français et de vivre dans l’insoumission. Recherché par la gendarmerie, ciblé par la Main rouge à Alger, il quitte le pays non sans avoir auparavant fourni à la Zone 3 de l’ALN équipements et matériels pour les premières unités de moudjahidine des monts de Kabylie. Commence alors une deuxième série d’aventures qui le font graviter dans les cercles du FLN et du GPRA de Suisse et d’Allemagne où là encore il va retrouver les tueurs de la Main rouge française. Fréquentant les réseaux de fournisseurs d’armes du FLN en Europe, il est immanquablement ciblé par des tentatives de liquidation, espionnage etc.

Histoire entre passé et présent

Mémoires d’un combattant de la base de l’Est est quant à lui un livre de Abdelkader Kara, disponible aussi en langue arabe. Dans ce livre de 232 pages au prix de 110 DA, Abdelkader Kara évoque les différentes étapes historiques vécues par la base de l’Est depuis le déclenchement de la révolution du 1er Novembre 1954 jusqu’au 20 janvier 1956, et qui représentait le cœur et le maillon fort de la révolution, d’autant plus qu’elle était le pont stratégique à travers lequel étaient acheminés les équipements militaires, les munitions et tous les besoins en approvisionnement vers les Wilayas de l’intérieur II, III et IV historiques. En plus d’être le terrain pour de grandes opérations militaires et batailles, eu égard aux grands sacrifices consentis par l’ALN durant les opérations de passage d’armement vers l’intérieur, l’auteur, moudjahid, qui a mené plusieurs combats dans l’Est algérien, relate minutieusement certaines opérations militaires asymétriques qu’il a menées durant son parcours sur le front, dans les différentes zones en tant que chef de sections et de grandes unités. Abdelkader Kara a pris soin de donner de la vitalité aux évènements auxquels il a participé. Son objectif étant d’informer les générations actuelles et futures des sacrifices de leurs ancêtres, de les inviter à les prendre comme référence et modèles dans la défense de leur pays, avec tout le potentiel matériel et moral dont ils disposent. Aux sources du Hirak est pour sa part un livre signé Rachid Sidi Boumedienne. Un livre de 236 pages au prix de 950 DA. Fierté, communion, partage, éblouissement, exemplarité. Les premiers sentiments que nous éprouvons lorsque nous participons aux manifestations du Hirak se télescopent et se bousculent : la joie qui émane des présents, leur enthousiasme et, avec le temps, la perception de cette sérénité qu’on appelle pacifisme. Et puis, petit à petit, ce qui nous est apparu comme une famille, comme des Ouled El Houma, comme « tous les voisins » et collègues, réunis ici par miracle, avec leurs enfants et leurs amis, prend la figure d’un collectif qui déclare, qui affirme. Et c’est toute l’Algérie qui s’exprime, dans toute l’Algérie. Au fil des vendredis, le citoyen cède le pas au sociologue qui veut comprendre, aller plus loin et saisir le pourquoi et le comment de cette société qui s’est unie et réunie sous les mêmes slogans. Et la revendication centrale « Yetna7aou Ga3 » n’est pas un coup de colère. Elle exprime la volonté irréfragable de construire un ordre plus juste. Le sociologue Rachid Sidi Boumedienne remonte aux sources du Hirak et propose des clés de lecture d’un mouvement puissant et pacifique dont le patriotisme joyeux souligne parfaitement les mécanismes de résilience et de survie d’une société face à un système clientéliste et ses réseaux rentiers...l’actualité politique est encore passée au crible dans le livre La révolution du 22 février de la contestation à la chute des Bouteflika, un livre de 200 pages du journaliste Mahdi Boukhalfa qui coûte 1000 DA. Le 22 février 2019, les Algériens sont sortis à travers tout le pays dénoncer la volonté d’un président grabataire, de briguer un 5e mandat, en dépit du bon sens, son âge et sa santé déclinante... Le président Bouteflika était fini. La colère du peuple contre la nomenklatura et les oligarques qui lui sont affiliés, l’a fait dégager dans un premier temps ainsi que son « clan ». Le Hirak était né, et ces belles manifestations populaires organisées maintenant chaque vendredi depuis cet historique 22 février, montrent à quel point les Algériens ont soif de justice sociale, de démocratie, de bonne gouvernance, de respect des droits de l’homme, de toutes les libertés, qui redonnent à ce peuple sa dignité et sa fierté. Celles pour lesquelles un million et demi de martyrs ont donné leur vie pour que le pays s’affranchisse du joug colonial.

Des plumes engagées

Marcher (sous la direction de Amin Khan) est un livre qui regroupe quant à lui de nombreux acteurs et témoins des évènements actuels. Des photographes, qui, aujourd’hui, constituent une avant-garde visuelle et documentaire du peuple en mouvement. Ils nous donnent ici un aperçu de leur ample et constant travail de capture des vérités fugaces d’un événement sismique, d’une société en ébullition révolutionnaire. Leur apport est essentiel car ils mettent à jour, chacun avec son talent propre, la dimension esthétique du Mouvement populaire. Dans ce volume, encore plus divers que les précédents, aussi bien dans la forme que dans le fond, on trouvera des éclairages utiles à l’appréhension de la révolution en cours ainsi que des éléments pour une réflexion sur l’avenir immédiat, des analyses juridiques, politiques, psychologiques... Pour sa part, Travailler ! (encore sous la direction de Amin Khan) propose dans ce volume, Nous autres, du point de vue du travail, quelques expériences et réflexions qui contiennent les germes d’avenirs possibles. Nassima Metahri cisèle avec science, délicatesse et haute précision le concept central de l’ouvrage en se saisissant de ses racines psychologiques, philosophiques et historiques, intriquées qu’elles sont dans la conscience et dans la pratique de nos sociétés. Et elle parvient à faire ce travail de déconstruction de « Travailler » dans la perspective particulière de la démarche de « Nous autres » dont l’objectif est la connaissance et le progrès pour la réalisation des valeurs de liberté, de justice et de dignité, par les moyens de Penser !, Travailler !, Lutter !, et Aimer ! Tin Hinan El Kadi nous montre, de façon claire et documentée, la fabrication de mythologies culturalistes qui essentialisent les cultures des peuples au profit de la vision des dominants de l’heure. Vision qui d’une certaine façon les aveugle eux-mêmes et, miracle vertueux de la dialectique, les empêchent parfois de voir et de contrer la libération de ceux qu’ils considèrent comme intrinsèquement faibles et fatalement incapables de révolte et d’émergence historique... Les mouvements amazighs en Afrique du Nord est un livre signé Nacer Djabi (Prix : 1500 DA). Le présent ouvrage est le premier qui se consacre à l’étude du mouvement amazigh en Afrique du Nord. Comprenant cinq pays, à savoir, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye et l’Egypte, cette étude est le fruit d’une collaboration interdisciplinaire entre 11 chercheurs provenant de plusieurs disciplines dont la sociologie, l’anthropologie et les sciences politiques. Un livre cette fois tant attendu et qui ne manquera pas de faire le buzz durant le Sila en raison de l’actualité du pays, est incontestablement Bouteflika : la faillite annoncée de Khaled Nezzar (168 pages, prix : 800 DA). Il est à noter toutefois que ce livre a été édité une première fois en 2003. Le premier mandat de Abdelaziz Bouteflika arrivait à échéance et le second se profilait à l’horizon alors que plusieurs signes avant-coureurs annonçaient une situation dramatique pour le pays sous son règne.

Cela se révélera tout au long de ces vingt dernières années de pouvoir, allant de déliquescence en déprédation. Bouteflika, un mandat pour rien, est écrit sans complaisance aucune dans ce livre qui commente les événements du moment avec un sens aigu. Il convie à un exercice de pédagogie. Lors de sa sortie, il rencontra beaucoup d’entraves, à commencer par les pressions auxquelles étaient soumis les éditeurs et les difficultés imposées aux libraires et aux distributeurs.

Pour un large lectorat

L’émigration dans la révolution algérienne, Parcours et témoignage est un livre signé quant à lui par Djilali Leghima (252 pages Prix : 1200 DA). L’auteur, en puisant dans ses souvenirs d’acteur au sein de la Fédération de France du FLN espère pouvoir contribuer auprès de ses lecteurs à faire connaître une part du combat de l’émigration pour la libération de l’Algérie.

Dans la catégorie Classiques, les Editions Chihab ont fait rééditer les livres de Mouloud Feraoun. Enfin, dans la catégorie Jeunesse, nous pouvons faire connaissance avec Ali Bitchin, Amour et magie de la Méditerranée de Riccardo Nicolai. (165 pages. Prix : 450 DA).