L'événement «Spécial Cannes 2020», organisé du 27 au 29 octobre 2020, signe le retour du Festival dans sa ville. Un retour qui fait la part belle au format court et à la jeune création puisque, comme chaque année, le jury des courts métrages et du concours des films d'écoles de la Cinéfondation aura pour mission d'attribuer la Palme d'or du court métrage parmi les 11 films sélectionnés en compétition, et de décerner les trois prix de la Cinéfondation aux meilleurs des 17 films d'étudiants d'écoles de cinéma présentés. Pour la première fois, ce jury, composé de manière paritaire (trois femmes et trois hommes), se fera sans présidence! Les débats promettent d'être riches, le jury devra ainsi s'accorder sur son palmarès. Au côté de Claire Burger, réalisatrice et scénariste (France), Damien Bonnard, comédien (France), Charles Gillibert, producteur (France), Dea Kulumbegashvili, réalisatrice et scénariste (Géorgie), Céline Sallette, comédienne (France) on retrouve Rachid Bouchareb, réalisateur, scénariste et producteur. Rachid Bouchareb est un réalisateur, producteur et scénariste franco-algérien. Il débute sa carrière à travers la réalisation de courts métrages avant de fonder sa société de production, 3B Productions. Tout au long de sa carrière, il n'a cessé de questionner l'histoire à travers les longs-métrages qu'il réalise: «Cheb» primé en 1991 au festival de Cannes, «Indigènes» qui fait l'événement en 2006 et reçoit un Prix d'interprétation pour l'ensemble de ses comédiens, ou encore «Hors la loi» avec lequel il revient en compétition en 2010. Il tourne ensuite une trilogie américaine composée de «Just Like a Woman (2012), «La Voie de l'ennemi (2014)» et «Le Flic de Belleville (2018).»