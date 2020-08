du moins quand il s'agit de lui. rachid oulebsir est l'auteur auquel est consacré, cette semaine, la rubrique littéraire de la maison de la culture mouloud-mammeri de tizi ouzou. rachid oulebsir a publié des romans, mais aussi des essais et des livres de contes ainsi que des nouvelles. c'est un écrivain qui touche à plusieurs genres. cet érudit-chercheur, spécialisé dans le domaine du patrimoine kabyle sous toutes ses facettes est né en 1953 dans la région de tazmalt, wilaya de béjaia. sa carrière littéraire s'ajoute à son parcours universitaire brillant puisqu'il est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en économie des ressources humaines des universités paris nord et paris i panthéon-sorbonne (1978). l'hommage que lui rend la maison de la culture de tizi ouzou a été une occasion pour rappeler que rachid oulebsir a passé son enfance à tazmalt et qu'il s'inscrivit à l'école en 1959. mais c'est dans la capitale, alger, qu'il poursuivit ses études à partir de 1962, au lycée emir abdelkader avant d'atterrir, en 1971, à la faculté de droit et des sciences économiques de la même ville. après quoi, le chemin des études le mena en france. il poursuivit ses études et obtint un diplôme en économie des ressources humaines à paris nord et paris i panthéon-sorbonne. il revint au bercail en 1980. et c'est là qu'il retrouva l'une de ses passions favorites, la littérature. non, pas encore! il s'agit plutôt de la ferme familiale. il enseigna l'économie à akbou avant de devenir directeur d'école (cem). quand il commença à s'adonner à son autre passion, la littérature, ça a été une véritable profusion de créations et de livres.

rachid oulebsir passe allègrement du roman à l'essai et vice versa. il touche aussi à d'autres genres dont le conte comme dans son livre «le pèlerinage du chacal» paru en 2012.

Auteur prolifique

parmi les autres livres écrits par cet auteur prolifique, on peut citer: «un automne kabyle», «le rêve des momies», «l'olivier de kabylie», «la sous-france, souvenirs d'un écolier dans la kabylie en guerre», «les derniers kabyles», «tafsut imazighen», «ussan n uzemmur deg yidurar n leqbayel» (en tamazight), «djamel allam, une oeuvre universelle», «le dernier voyage de si mohand-ou-mhand», «algérie, le printemps reporté», «chant de pain et de sel», «l'humiliation», « le premier sera un garçon», «vava lnouva», et «yennayer et le calendrier agraire». comme on peut le constater, une bonne partie de l'oeuvre de rachid oulebsir s'intéresse au patrimoine, aux traditions et à la culture kabyles comme dans son livre consacré à l'olivier et tout ce que ce dernier symbolise dans la culture et la vie kabyles, mais aussi de son ouvrage sur yennayer, date symbolique des berbères reconnue comme journée de fête nationale en algérie après un long combat pacifique.

Plume et terre

dans la rubrique que lui a consacrée la maison de la culture de tizi ouzou, cette dernière a sélectionné son roman «un automne kabyle», publié en 2014. «la vie s'arrête. tala est silencieuse. le verbe s'assèche. la langue se perd. les murs craquellent. les poutres sont vermoulues. la galette sent le brûlé. les métiers à tisser sont raccrochés. les jarres des aïeux sont exposées sur les grandes routes. les abeilles refusent de butiner. les oiseaux ne chantent plus. les vaches ne vêlent plus. les filles vieillissent sans prétendants. les jeunes ont peur de fonder leur foyer! notre moulin est à l'arrêt. l'âme kabyle se vend sur les routes nationales. les vieux meurent emportant avec eux livres et mémoires. les bébés refusent de venir au monde, notre monde qui finit! notre vieille société dépose son bilan», écrit, avec dépit, rachid oulebsir, dans ce roman. un ouvrage qui propose un regard externe sur les ultimes survivances culturelles «de notre société coincée entre les archaïsmes de l'orient et les chimères de l'occident». en parallèle à ses écrits, rachid oulebsir travaille quotidiennement la terre, cette mère nourricière, source d'inspiration pour lui et pour tant d'écrivains qui savent que rien ne peut se faire sans la nature, même pas la littérature. c'est cette symbiose parfaite entre rachid oulebsir et la terre qui fait de ce dernier l'écrivain qu'il est. et surtout son originalité.