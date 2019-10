Ifru.design / design d’espace et galerie d’art, sise à 139, boulevard Krim-Belkacem, Télemly vous convie, jeudi, à partir de 18h30 à 20 h au vernissage de l’artiste peintre Rachid Redjah, baptisé « Thérapie ». Reproduire le patrimoine architectural Algérien, avec ses formes, ses contours et son histoire est une façon pour Rachid Redjah de le préserver à jamais. Ce serait une lapalissade de dire que ses peintures reflètent ce qu’il ressent. Ce qui est indéniable, c’est qu’elles reprennent une partie de ce qui l’étonne et qui le préoccupe en même temps. L’énigme représentée par l’arc et qu’il essaie de décrypter, le fascine.

Cette forme arrondie, convexe ou concave c’est selon, une ligne courbe en demi-cercle que l’artiste assimile à la sécurité, à la sérénité et à la paix intérieure. Quant à la peinture de Rachid Redjah, c’est toute une histoire ! C’est d’abord une passion vécue au quotidien, un besoin énorme, une thérapie qui le libère. C’est aussi la recherche de la matière, de la texture, etc, grâce à l’utilisation de certains matériaux récupérés, sans omettre les compositions de couleurs. Rachid Redjah a un message qui le tient beaucoup à cœur, qu’il veut partager et transmettre à notre société qui, malheureusement aujourd’hui, semble avoir perdu tous ses repères. Cela le préoccupe beaucoup et notre grand tort, pense-t-il, est de ne pas apprécier ce que nous avons !?