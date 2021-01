Le 31 janvier est un jour triste pour tous ceux qui ont connu de près ou de loin le regretté Rachid Stiti. Il y a exactement quinze ans, le 31 janvier 2006, l'artiste Rachid Stiti perdit la vie dans un tragique accident de la circulation survenu sur la RN 12 reliant Tizi Ouzou à Azazga. Il était en compagnie de son fils, Djamel, qui est parti également, pour un monde meilleur en ce jour fatidique. Mais, en dépit de ce départ physique, le chanteur Rachid Stiti est resté vivant dans le coeur de tous ses amis, ses proches, sa famille et surtout sa fille Sihem Stiti, dont la carrière n'aurait pu être si brillante sans l'aide, l'assistance et l'accompagnement de son père Rachid. Ce dernier a pris le soin de bien transmettre le flambeau à sa fille Sihem, quelques années avant son décès, non seulement en lui composant de belles chansons avec des textes extrêmement émouvants, mais aussi, en lui prodiguant mille et un conseils à appliquer à la lettre, aussi bien dans la vie de tous les jours que dans la vie artistique.

Un amour incommensurable pour la poésie kabyle

Ce que Sihem Stiti s'ingénie à appliquer car elle a toujours respecté son regretté père avec lequel elle avait des liens très solides et affectueux. Rachid Stiti avait 54 ans quand il est décédé en 2006. Ce jour-là, un ange s'est envolé définitivement. Ceux qui l'ont côtoyé connaissent la bonté inénarrable de l'auteur et interprète de la chanson «A Taos, awin im-yahkane». Ils connaissent aussi l'amour infini que portait Rachid Stiti à la poésie kabyle et à la musique. Il ne se lassait d'ailleurs pas à déclamer interminablement ses poèmes à chaque fois qu'un ami ou une connaissance lui rendait visite dans son domicile familial situé à la cité Mdouha, non loin du carré des Martyrs de la ville de Tizi Ouzou. La porte de leur maison n'était jamais fermée. La générosité de Rachid Stiti et de toute sa famille est légendaire à Tizi Ouzou. La famille de Rachid Stiti était une famille d'artistes. Il y avait aussi ses frères Merzouk, Kaci, Nacer et Hakim qui baignaient dans l'univers magique de la chanson kabyle des années 80 et 90. L'amour du chant coulait dans leur sang. Rachid étant l'aîné, c'est lui qui a constitué, en quelque sorte, la locomotive artistique de cette famille originaire de la région de Makouda, près de Tigzirt, mais qui s'était installée dans la ville de Tizi Ouzou depuis des décennies.

Poèmes inédits

Rachid Stiti tenait constamment en bandoulière, plusieurs cahiers contenant ses poèmes chantés ou inédits. Des textes poétiques dans lesquels une infinité de thèmes étaient abordés avec des métaphores qui proviennent des tripes de Rachid Stiti, et dont certains sont directement inspirés de son propre vécu, alors que d'autres appartiennent à la vie de ses amis et de sa société qu'il scrutait avec le regard du poète qu'il a toujours été. Rachid Stiti a ainsi chanté sur l'amour, la vie, mais aussi l'exil, «el ghorva», un thème qui a marqué une infinité d'artistes de sa génération. Sa chanson phare dans ce registre était très connue à Tizi Ouzou et lors des fêtes et des galas qu'il animait, elle était l'une des plus attendues et des plus demandées par son public. Il s'agit de la chanson intitulé «Abrid-iw gher El Paris» (Ma route vers Paris). Dans cette chanson, le regretté Rachid Stiti évoque un émigré qui s'apprête à prendre de nouveau la route vers Paris où il travaille pour nourrir sa famille.

Figure artistique locale incontournable

Rachid Stiti y décrit, avec des mots émouvants, l'ambiance qui règne au seuil de la porte de la maison au moment du départ quand le mari se retourne vers sa femme. Il conjure cette dernière de prendre bien soin de leur garçon unique. Rachid Stiti a évolué dans la chanson dans une période où il était très difficile de s'y frayer un chemin. À l'époque, la chanson kabyle était à son apogée et il n'était pas du tout facile d'avoir sa place. Malgré tout, il a réussi à s'imposer comme figure artistique, locale incontournable. Et avant de nous quitter pour un monde meilleur, Rachid Stiti a aiguisé les armes de sa fille Sihem Stiti, devenue aujourd'hui l'une des plus belles voix féminines kabyles et l'une des meilleures interprètes de cette catégorie. Sihem Stiti parle toujours de son père, Rachid, comme s'il n'était pas décédé. C'est ce qu'on ressent systématiquement en échangeant avec elle à l'occasion de ce triste anniversaire. Quinze ans après la mort de son père, Sihem Stiti est toujours fière de son père. Tout comme son père a été toujours fier de sa fille qui a suivi fidèlement ses traces d'artiste vrai et entier, mais surtout «talentueux». «Ak-yarhem Rebbi a Rachid.»