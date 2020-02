Après avoir exploré plusieurs pôles où la lutte bat son plein, à savoir la liberté de la presse avec le film Spotlight qui a été discuté avec les journalistes Kamel Medjedoub et Mahrez Rabia, de la justice avec le film 12 hommes en colère en compagnie de maître Boudina, maître Harfouche et maître Zaidi , puis sur la religion avec le film documentaire l’islam de mon enfance de Nadia Zouaoui. Cette dernière est venue elle-même présenter son film qui a fait son avant-première algérienne. Notre second pôle est l’éducation , qui est un des aspects les plus importants dans l’évolution de toute société , si ce n’est le plus important ! Ainsi le film de cette semaine qui entamera le mois de février (1er février) est un film documentaire de Malek Bensmaïl s’intitulant La Chine est encore loin. La projection du film sera suivie d’un débat qui sera animé par l’enseignant universitaire Hakim Oumokrane et l’étudiant engagé Lemnouar Hamamouche ce samedi 1er février à 14h à la cinémathèque de Béjaïa.

Synopsis : 50 ans après l’assassinat d’un couple d’instituteurs français et d’un caïd algérien, marquant ainsi le début de la guerre d’indépendance en Algérie, le réalisateur Malek Bensmaïl se rend à Ghassira,

un petit village des Aurès, pour filmer la vie des habitants d’aujourdhui et des élèves d’une école primaire.