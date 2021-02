L'auteur de l'hymne pacifiste «Quand les hommes vivront d'amour» avait 92 ans. Il est mort lundi à Montréal, des suites du Covid-19. Poète, romancier, dramaturge et acteur, mais surtout auteur-compositeur-interprète, le Québécois Raymond Lévesque a composé des centaines de chansons qui ont rythmé la vie culturelle de la province canadienne. Son oeuvre la plus connue restera l'hymne pacifiste «Quand les hommes vivront d'amour», composé en 1956 en partie en réaction à la guerre d'Algérie («Quand les hommes vivront d'amour / Il n'y aura plus de misère / Et commenceront les beaux jours / Mais nous, nous serons morts mon frère»). D'Eddie Constantine à Céline Dion en passant par Bourvil ou Renaud, elle sera reprise par de nombreux artistes et traduite dans le monde entier. En août 1974, trois légendes de la chanson québécoise, Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Robert Charlebois, l'avaient entonnée ensemble lors du festival «Superfrancofête» sur les plaines d'Abraham à Québec, devant plus de 100 000 spectateurs bouleversés. Le ministre fédéral du Patrimoine, Steven Guilbeault, a salué la mémoire d'un «géant de la scène artistique québécoise». «Raymond Lévesque nous quitte, mais son hymne à la paix continuera d'éveiller ce qu'il y a de plus beau dans le coeur de chacun», a-t-il tweeté. Engagé en faveur de l'indépendance du Québec, Raymond Lévesque avait refusé, pour des raisons politiques, le prix du Gouverneur général, représentant de la reine Elizabeth au Canada, qui lui avait été décerné en 2005. Devenu sourd au milieu des années 1980, il s'est ensuite consacré à l'écriture, notamment la poésie et le théâtre. Hospitalisé à Montréal après avoir contracté le Covid-19, l'artiste aux talents multiples s'est éteint lundi.