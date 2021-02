Le livre, très émouvant et poignant, qui relate dans le moindre détail, la vie tumultueuse et le parcours de combattant pacifique de Matoub Lounès, a été traduit par le romancier et militant de la première heure de la cause identitaire berbère, Ahmed Nekkar. Il s'agit d'une grande première car, depuis la parution de ce livre qui raconte le parcours de la figure de proue du combat identitaire, mais aussi de l'un des plus grands artistes algériens de tous les temps, la version amazighe de cet ouvrage était attendue avec impatience par le lectorat amazighophone. Mais il a fallu attendre plus de 25 ans pour que ce projet soit enfin concrétisé et rendu possible grace à l'une des meilleures plumes en langue amazighe que compte la Kabylie, à savoir Ahmed Nekkar.

Autres livres célèbres traduits

En effet, l'auteur de la traduction du livre «Rebelle» de Matoub Lounès, Ahmed Nekkar est l'un des plus anciens et des plus prolifiques écrivains d'expression kabyle. Il est l'auteur de plusieurs livres dont des romans, des contes et des traductions du français vers tamazight.

Parmi les livres qu'il a déjà traduits en kabyle, on peut citer «L'alchimiste» de Paulo Coelho, un roman traduit dans pas moins de 80 langues et «Alice au pays des merveilles» de Lewis Caroll... Ahmed Nekkar est également l'auteur de nombreux romans dont «Yugar ucherig tafawets» qui a reçu, il y a plus de vingt ans, le prix Mouloud-Mammeri du meilleur roman en langue amazighe, qui était à l'époque un manuscrit inédit tant le problème de l'édition du livre amazigh se posait, à l'époque avec acuité, contrairement à nos jours.

Le lecteur amazighophne pourra ainsi lire et relire l'autobiographie de Matoub Lounès directement en langue amazighe, la langue pour laquelle le Rebelle a voué toute sa vie. Il a même sacrifié sa vie pour tamazight et la démocratie et, dans ce livre autobiographique traduit par Amed Nekkar, le lecteur pourra revisiter tout le parcours de Matoub, à commencer par l'enfance de ce dernier pendant les années de la guerre d'indépendance où l'âme de révolté, dont était doté Matoub, s'était déjà exprimée par des actes qu'il a assumés entièrement dans ce témoignage d'une rare sincérité. Puis, les débuts du Rebelle dans la chanson, qui ont coïncidé avec sa prise de conscience politique.

Un hommage puissant à Matoub

Un éveil qui allumera en lui la flamme de la rébellion car, très jeune, il constata, non sans colère, que sa langue était interdite de cité dans toutes les institutions publiques à commencer par l'école qu'il fréquentait. Dans ce livre autobiographique, le lecteur découvrira comment Matoub Lounès a choisi de se diriger tout droit, dès le début de sa carrière artistique, sur la voie de la chanson engagée à laquelle il restera fidèle au prix de sa vie jusqu'à son assassinat le 25 juin 1998. Le livre évoque tous les épisodes importants de la vie, du combat et de la carrière artistique de Matoub Lounès avec, notamment le étapes les plus importantes et les plus tragiques de son parcours, à l'instar des événements d'octobre 1988 au cours desquels Matoub a failli perdre sa vie après avoir été grièvement blessé par balle par un gendarme à Aïn El Hammam, puis son enlèvement par un groupe terroriste armé en 1994.

L'initiative prise par Ahmed Nekkar de traduire ce livre en tamazight est louable à plus d'un titre car, en plus de permettre au lectorat amazighophone de lire cet ouvrage dans cette langue, il s'agit d'abord et avant tout de l'un des meilleurs hommages qui puissent être rendus à Matoub Lounès, lui qui s'est toujours battu pour que la langue amazighe soit reconnue comme langue nationale et officielle.

En traduisant le livre Rebelle, Ahmed Nekkar vient d'offrir un très beau cadeau, à titre posthume, à Matoub Lounès. Et à tous ceux qui l'aiment.