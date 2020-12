L'édition de décembre du Festival international du court-métrage Digital Gateway a connu une participation forte de films, puisque le nombre de participants à la neuvième session du festival a atteint 56 films de 17 pays, avec une bonne participation des films algériens, qui a atteint les 9 films, ajoutant à cela la participation de 3 pays enregistrée pour la première fois. Il s'agit du Brésil, du Nigéria et de la Jordanie, où ils ont pris part avec à un nombre assez conséquent en films. Des films d'Algérie, de France, d'Iran, d'Inde, de Tunisie, d'Egypte, d'Espagne, de Grande-Bretagne, d'Oman, du Maroc, d'Irak, du Brésil, de Suède, de Jordanie, de Syrie ont donc participé à la session de décembre. Le Nigeria, l'Irak et la Finlande, et la participation égyptienne a été forte et distinctive par la qualité des films proposés, qui ont atteint le nombre de sept Le Digital Gate Film Festival a réussi cet événement hypothétique, créé en mars dernier et lancé en avril, lorsqu'il a présenté aux amoureux du septième art une série de films de différents pays et a attiré un grand nombre de followers au sein de la page Facebook, de la chaîne YouTube et du groupe. Le comité de sélection international a sélectionné les films qui seront en compétition. Le comité sera présidé par FatimaAl Zahra Al-Ajami d'Algérie et ses membres Mohammed bin Salman Al-Kindi du Sultanat d'Oman, Habib Bawy Sajid d'Iran, Tariq Shaker d'Iraq, Salma Al-Nour du Soudan, Alaa Nasr d'Égypte et Jehan Ismail, de Tunisie, Mohamed Megahed du Maroc et Thomas Grand de France Les membres du jury international permanent dirigé par le docteur Aboushaib Al-Masoudi du Maroc et Marwan Trabelsi de Tunisie et Noureddine Barabah d'Algérie dévoileront l'identité des films gagnants le 1er novembre. Le réalisateur et fondateur du festival, Dalil Belkhuder, a révélé Alexandra Karam était installée au poste de membre permanent du comité permanent de sélection et de la sélection internationale. Elle est aussi ambassadrice permanente du festival au Liban. Elle est directrice de théâtre et comédienne. Il a ajouté que l'un des objectifs du Festival international de la passerelle numérique pour le court métrage est également de créer des liens solides entre les peuples de la région et de construire des ponts de communication entre les différentes cultures en utilisant le langage de l'image et du cinéma dans le cadre d'une diplomatie culturelle active et vigoureuse qui seule peut promouvoir les énormes capacités disponibles en Algérie, comme d'autres pays. Il s'agit enfin de mettre en avant la créativité intellectuelle et le patrimoine culturel riche et varié.