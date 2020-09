Pourtant, son apport à la littérature algérienne est indéniable. C'est un romancier qui a écrit des textes qu'on ne peut aucunement ne pas prendre en considération en évoquant un certain genre littéraire. Mais, en dépit de son oeuvre considérable et importante sur le plan qualitatif (Ouary n'a écrit que trois romans), aujourd'hui, on ne risque pas de trouver ses livres dans les librairies algériennes. Pourtant, dans les années 90, une maison d'édition très professionnelle et rigoureuse dans ses choix éditoriaux avait pris la louable initiative de publier les livres de Malek Ouary en Algérie dont

«La robe kabyle de Baya» et «Le grain dans la meule». Mais depuis, les livres de Malek Ouary ont été épuisés.

La maison d'édition en question, qui n'est autre que la fameuse «Bouchène», a disparu. Donc, les livres en question n'ont jamais fait l'objet de réédition et le lecteur algérien est privé, de ce fait, de l'un des auteurs algériens les plus talentueux.

Originaire de Kabylie, le regretté Malek Ouary a vu le jour le 27 janvier 1926 à Ighil Ali dans la wilaya de Béjaia, la même région que la célèbre chanteuse et écrivaine Taos Amrouche et de Jean Amrouche.

Passion pour la culture orale

C'est à Alger que Malek Ouary a suivi sa scolarité à partir du lycée et de l'université où son dévolu avait été jeté sur la littérature et la philosophie.

Ses études supérieures terminées, Malek Ouary devint enseignant de littérature française. Mais il ne tarda pas à épouser une autre profession très en phase avec son avenir d'écrivain: le journalisme. Il exerça alors à la section kabyle de l'Ortf d'Alger. Sa découverte de la richesse de la culture orale kabyle, notamment les contes, les chants et les poèmes anciens, l'ont poussé à s'intéresser beaucoup à cet aspect de la culture algérienne et à en faire une matière pour ses productions radiophoniques.

Il écrivait aussi dans des revues.

C'est en 1956 que son tout premier roman, «Le grain dans la meule», a été publié. Tout comme une bonne partie des écrivains, Malek Ouary s'inspira beaucoup des événements qui se déroulaient dans sa région natale en Kabylie pour l'écriture de ses romans.

Son second texte, intitulé «le Noël du petit cireur», paru en 1957, a été adapté en moyen métrage intitulé «Le rendez-vous de Noël».

Son penchant pour tout ce qui a trait à la culture orale amazighe le poussa à effectuer des recherches ayant abouti à la publication de son livre

«Poèmes et chants berbères de Kabylie».

Ce livre a été édité pour la première fois en 1972.

Un écrivain émérite méconnu

Son deuxième roman a été édité en 1981; Il porte le titre de «La montagne aux chacals». Quant à «La robe kabyle de Baya», il a été publié en 2000, soit tout juste une année avant son décès en 2001, survenu en France où il a vécu pendant des décennies. Il avait 85 ans. En plus de son talent indéniable de romancier, Malek Ouary fait partie de la toute première génération d'écrivains algériens de langue française.

Malgré une absence de reconnaissance à l'égard de Malek Ouary, ce dernier est un écrivain qui a une place de choix dans la littérature algérienne aux côtés de Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri ainsi que Said Boulifa et Taos Amrouche à cause de la thématique traitée dans ses romans, des espaces géographiques où se déroulent ses récits et de son travail en faveur de la préservation de la poésie kabyle.

En plus de ses romans, Malek Ouary a aussi publié «Par les chemins d'émigration» qui est un condensé de reportages suivi du «Collier d'épreuve», un texte traduit en langue kabyle et publié en 1955. Malek Ouary a également publié un conte intitulé «Le mouton de la fête» en 1963. Aujourd'hui, il est nécessaire qu'un éditeur algérien prenne l'initiative de rééditer au moins ses romans car il serait dommage que des écrivains comme Malek Ouary soient occultés, oubliés et méconnus.