Parmi les récents livres que les Editions Barzakh ont publié, nous avions cité récemment le livre «Mohamed Dib. Tlemcen ou les lieux de l'écriture». Il s'agit d'une réédition d'un ouvrage paru initialement en 1993. Ce livre est en fait une nouvelle version du livre édité en 1994 par les éditions La Revue Noire (Paris). Il réunissait des photographies de Philippe Bordas (Prises en 1993) et de Mohamed Dib (datant de 1946), ainsi qu'un texte en fragments de l'écrivain, sur le souvenir et le processus d'écriture. Ce récent ouvrage présente ces photographies conservées de Mohammed Dib prises à Tlemcen en 1946 alors qu'il n'a que 26 ans. Il est enrichi de quelques clichés inédits. Le texte aura été rédigé prés de 50 ans plus tard en 1993. Des photographies qui témoignent d'une époque révolue et qui constituent une archive rare et précieuse.

Mémoire lointaine

«Ce sont autant d'instantanés d'une modernité saisissante qui présentent -et pour la première fois- le regard qu'un jeune Algérien porte sur la réalité de la vie durant la colonisation. On y retrouve les lieux, considérés comme emblématiques de l'auteur: portraits d'enfants, membres de sa famille, voisins dans l'intimité du patio commun, inconnus croisés au hasard de promenades, etc. des images bouleversantes et un texte délicat qui resituent la part manquante d'une mémoire lointaine». Comme le souligne Barzakh. En effet, au fil des pages on y découvre des lieux emblématiques de l'univers dibien comme la Médressa, le mausolée d'Abou Madyan, la source de l'Oie...) mais aussi des portraits en noir et blanc d'enfants, avec leur tenue d'«indigènes» de l'époque. Le livre dévoile aussi des membres de la famille de Dib et des voisins et saisi dans l'intimité du patio commun, des inconnus croisés au hasard de promenades. Autant d'ambiance familière avec l'univers littéraire de Mohamed Dib. Préfacé par Waciny Laredj, ce livre se veut une immersion inédite dans le vécu simple de Mohamed Dib comme rare nous l'avions vu.

Fulgurance dibienne

Et Waciny Laredj de confier dans l'incipit: «Tlemcen ou les lieux de l'écriture n'est pas un album photographique ordinaire, accompagné d'une réflexion intimiste sur l'écriture. Il n'est pas non plus une analyse savante de processus d'écriture. Il est tout simplement le récit d'une enfance perdue à tout jamais qui se dit au présent, par le truchement de photographies dont le noir et blanc matérialisent une présence défiant le temps.

Un fragment de vie palpitant, malgré le temps qui, inexorablement, efface, fait et défait toutes nos certitudes. Un monde disparu à jamais, que la photo essaie de restituer et de reconstituer, à la manière d'un puzzle dont le sens ne se révèle que lorsque toutes les pièces ont trouvé leur place.».

Ecriture et liberté

Et de citer «le wast-dar» par exemple qui dit il est «le lieu orignal de la création: d'une parole, d'un mouvement, d'un regard». Et d'ajouter plus loin: «Dans ce livre, c'est un Dib-enfant qui fixe les moments ressentis et qui capte les moments enfuis. Il veut être présent dans un monde d'adultes, il veut y accéder si vite qu'il en oublie son enfance. Ce patio répond au désir enfoui de Dib-enfant, celui de posséder un espace d'écriture, non pour devenir écrivain, mais pour sentir seulement qu'il existe, qu'il est libre...». Et d'affirmer à nouveau dans un élan d'admiration où seul un autre écrivain peut écrire cela dans un tumulte d'inspiration sans borgne: «Revisiter aujourd'hui ce magnifique guide de l'enfance des années mille neuf cent quarante, c'est faire un voyage vrai, imaginaire dans l'enfance de Mohammed Dib, c'est retrouver les anciens codes sous-jacents à une oeuvre qui ne cesse de nous émerveiller. Celle-ci, éminemment littéraire, est extraordinaire: elle est une douleur enfouie dans les mots, une odeur insaisissable, un espace absent auxquel seule l'écriture donne chair et vie.

L'oeuvre dibienne, dans toutes sa profondeur et sa diversité, est en réalité un vrai musée de l'âme- toutes les traces y sont visibles et bien agencées» et de souligner: «Dans ses photos, l'auteur se détache en quelque sorte de lui-même, de l'enfant perdu, de l'enfant-loup, pour nous confronter à l'adulte qui a choisi les chemins de l'exil...».