Les éditions Chihab vous convient à une rencontre-débat avec Abdelkader Kara à l’occasion de la parution de ses ouvrages Mémoires d’un combattant de la base de l’Est, ce samedi 25 janvier à 14h00, à la librairie Chihab,sise à10 avenue Brahim Gharafa, Bab El Oued.

Synopsis :

Abdelkader Kara évoque dans cet ouvrage les différentes étapes historiques vécues par la base de l’Est depuis le déclenchement de la révolution du 1er Novembre 1954 jusqu’au 20 janvier 1956, et qui représentait le cœur et le maillon fort de la révolution, d’autant plus qu’elle était le pont stratégique à travers lequel étaient acheminés les équipements militaires, les munitions et tous les besoins en approvisionnement vers les wilayas de l’intérieur 2,3 et 4. En plus d’être le terrain pour de grandes opérations militaires et batailles, eu égard aux grands sacrifices consentis par l’ALN durant les opérations de passage d’armement vers l’intérieur, l’auteur, moudjahid qui a mené plusieurs combats dans l’Est algérien, relate minutieusement certaines opérations militaires asymétriques qu’il a menées durant son parcours sur le front, dans les différentes zones en tant que chef de section et de grandes unités.