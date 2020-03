La Rencontre littéraire de ce mardi 10 mars à partir de 14h donnera l’occasion aux inconditionnels de le l’Agora du livre de recevoir un auteur qui sort des sentiers battus. Son intrigue romanesque est une belle invitation au voyage : «Et la mer l’emporta pour une Odyssée recommencée... C’est ainsi qu’Elias, le voyageur méditerranéen, sur les traces d’Ulysse et des textes sacrés, d’aventure en aventure, d’île en île et de femme en femme, à la recherche d’un mystérieux masque et du sens de la vie, va enfin se retrouver face à lui-même et à l’ultime révélation.» Un beau voyage que nous proposent-là les Editions Casbah et que nous vous suggérons sans visa aucun à la librairie Média Book, sise 26, rue Ahmed Zabana (ex-Hoche).