Synopsis:Le militant Djillali Leghima dit Mahmoud aborde dans son ouvrage «L'émigration dans la révolution algérienne: parcours et témoignages», paru dernièrement aux éditions Chihab, de l'intérieur la question de la pensée nationaliste au sein de notre émigration qui est elle-même la conséquence directe de l'exclusion et de la misère sociale qui avait marqué le quotidien de la paysannerie algérienne au début du siècle dernier. Il puise ainsi dans ses souvenirs d'acteur au sein de la Fédération de France du FLN, pour nous restituer son combat syndicaliste, apportant ainsi une contribution non négligeable à la connaissance de la solidarité