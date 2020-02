La galerie Ifru.design / design d’espace & galerie d’art, sise au 139, boulevard Krim Belkacem, Telemly, vous convie le mercredi 19 février 2020 de 13:00 à 16:00 à une rencontre/débat autour du Livre « Toudja Mon Beau Village » de Aïssa Kasmi. Un ouvrage sorti en janvier 2020 aux éditions Imtidad.

Objet de l’ouvrage :

Largement expliqué par l’auteur dans son introduction, l’objectif de l’ouvrage est de faire connaître l’un des plus beaux villages de Kabylie, de revisiter son histoire lointaine et contemporaine, de montrer ses caractéristiques et ses atouts, de présenter les hommes et les femmes qui ont entretenu et perpétué sa mémoire et défendu son territoire contre tous les envahisseurs ou conquérants de tous les temps et de tous les bords. Il évoque également ses énormes potentialités en vue d’entrevoir une perspective de développement à court et moyen terme pour sortir sa population, en particulier sa jeunesse, du marasme qu’elle vit depuis de longues années. L’auteur veut enfin mettre à la disposition des historiens un document de référence pour l’écriture de l’histoire de la région en particulier et de l’Algérie en général. Ce livre a de particulier le fait d’être le premier livre consacré entièrement à Toudja et à ses habitants. C’est une véritable fresque, une monographie aussi complète que possible de la commune de Toudja.