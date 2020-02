Librairie Média Book, sise à 26 rue Ahmed-Zabana (ex- Hoche) reçoit ce mardi 4 février les poètes Lamia Daho et Rachid Rezagui. Il sera question des choses de la vie comme du Patrimoine culturel national qui sera illustré par des tours de chants chaâbis et kabyles par le poète et parolier Rezagui. La rencontre aura lieu à 14h.