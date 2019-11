Une rencontre autour de Fadhma Ath Mansour aura lieu le 28 novembre prochain à Alger, à l’initiative de l’école Artissimo.

C’est dans le cadre des rencontres « vivons 2 culture » que l’auteure Meriem Guemache présentera son livre Un jour, tu comprendras, retraçant l’histoire tumultueuse de l’écrivaine et poétesse Fadhma Ath Mansour Amrouche.

La vie de celle qui donnera naissance à l’artiste et femme de lettres Taous Amrouche et à l’auteur Jean El Mouhoub Amrouche, a loin d’avoir été un long fleuve tranquille.

Marquée par les rejets, les drames et les épreuves, la vie de cette grande Dame est aussi un exemple de combativité et de résilience. Elle révélera le tout en 1946 dans son autobiographie Histoire de ma vie. Ouverte au public, la rencontre débutera à 18h.