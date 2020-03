La Cinémathèque algérienne lance à partir d’aujourd’hui, son Forum sur le cinéma algérien et mondial. Elle invitera des cinéastes, des écrivains, des critiques et même des artistes et des comédiens pour parler du cinéma, de son histoire et de ses perspectives. Des projections et des ventes-dédicaces seront également organisées dans ce lieu symbolique. Premier RDV ce mardi 3 mars à 15h avec une rencontre débat avec le chercheur et écrivain algérien Nourredine Louhal et le photographe français Stephan Zaubitzer, auteur de Cinés-Méditerranée au sujet de l’état des salles obscures en Algérie. La rencontre se tiendra au niveau de la petite salle de la cinémathèque algérienne, 26, rue Larbi-Ben M’hidi, Alger-Centre. Pour info, Noureddine Louhal est écrivain, chercheur en patrimoine et journaliste, auteur du livre «Sauvons nos salles de cinéma» . Pour sa part, Stephan Zaubitzer est photographe. Passionné de cinéma et d’architecture, Stephan Zaubitzer décroche le World Press Photo en 2004 pour le travail sur les salles de cinéma plein-air de Ouagadougou et expose régulièrement en France et à l’étranger.