La 5ème édition de la rencontre internationale du théâtre d’improvisation «Improvizi» se tiendra à Oran du 18 au 21 septembre en cours, a-t-on appris jeudi dernier de l’association théâtrale «Drôles-Madaires», organisatrice de l’évènement. En plus de l’Algérie, des troupes venant de Belgique, de France et de Suisse prendront part à cet évènement que ces organisateurs promettent comme « carrément hilarant », comme le souligne Yacine Bendaoued, membre de l’association théâtrale. Les représentations d’improvisation sont organisées sous forme de «match», un affrontement entre deux troupes dont une remportera la manche, à la fin du spectacle, explique-t-on. Les organisateurs ajoutent que le deuxième jour de l’évènement sera réservé aux demi-finales. Le troisième jour sera consacré à la finale et la «maestro» pour élire le meilleur comédien de toute la rencontre. C’est le théâtre régional d’Oran (TRO), partenaire de l’évènement, qui accueillera les spectacles, a-t-on encore précisé. Des ateliers «de recrutement» destinés aux enfants et aux adultes, seront organisés en marge de cette rencontre, a-t-on indiqué de même source,. Le but étant de former au moins une douzaine de comédiens dans les deux catégories au théâtre d’improvisation, dans la perspective de les intégrer à la troupe. Par ailleurs, l’association «les Drôles-Madaires» œuvre à la promotion de ce genre de théâtre encore à l’état embryonnaire à l’échelle nationale. Elle tente, également, depuis des mois de créer une ligue nationale dédiée à ce théâtre d’improvisation, condition sine qua non pour participer aux compétitions internationales, rappelle Yacine Bendaoued. Pour constituer cette ligue, il serait nécessaire de lancer au moins une dizaine de troupes dans les différentes régions du pays. «Les Drôles-Madaires», actifs à Oran, ont réussi à enclencher, grâce aux ateliers de formation qu’ils organisent, la création d’une troupe à Tlemcen, alors qu’une deuxième est en cours de création, à Alger, a indiqué la même source.