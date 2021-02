Le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) organise, les 20 et 21 février, une rencontre à Chlef sur la place de la langue amazighe dans les systèmes de l'enseignement et de la communication, à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée le 21 février de chaque année, indique dimanche un communiqué du HCA. Dans le cadre des célébrations de cette journée consacrée le

21 février de chaque année, par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), la place de la langue amazighe dans les systèmes de l'enseignement et de la communication dans son volet radiophonique, ainsi qu'autour des efforts du mouvement associatif dans la collecte, la sauvegarde et la recherche dans le domaine du patrimoine matériel et immatériel à travers le territoire national, notamment, sera au centre de cette rencontre.

Des expositions de livres, interfaces audios-visuelles et de produits artisanaux, ainsi qu'une série de conférences et d'activités littéraires culturelles et artistiques, programmées par le HCA au siège de la wilaya de Chlef, seront animées par des académiciens, des responsables d'associations et enseignants de la langue amazighe dans la wilaya de Chlef et ses différentes régions, à Béni Haoua et à Zebboudja. Selon les organisateurs, cette rencontre est considérée comme «une opportunité de dialogue et de débat pour consolider la place de la langue amazighe dans les systèmes de l'Education nationale et de la communication entrepreneuriale, notamment dans le secteur radiophonique à travers les programmes d'expression amazighe diffusés sur les ondes des différentes chaînes locales et nationales».

Le HCA a rappelé, dans ce cadre, que la consécration de tamazight par la Constitution comme langue nationale et officielle signifie «l'exploration et l'étude des voies et moyens devant permettre la généralisation progressive de cette langue ancestrale, ainsi que son enseignement et sa promotion à travers la diffusion radiophonique».

«La pluralité linguistique, dès l'âge de la petite enfance, encourage la diversité culturelle et l'inclusion des langues utilisées en Algérie dans le système éducatif et la vie sociale en général, consolide la cohésion sociale et alimente la solidarité entre les individus», ajoute le Hca.