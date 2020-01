Dans le cadre du programme hebdomadaire, l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, organise des rencontres littéraires chaque lundi et mercredi au niveau de la bibliothèque multimédia Bachir Mentouri, 05, rue Bachir Mentouri - Alger.

Au programme du lundi 27 janvier 2020 à 14h30, un après-midi littéraire, avec un nombre de jeunes auteurs. Mercredi 29 janvier 2020 à 14h30, vous aurez rendez-vous dans le cadre du programme hebdomadaire «mercredi du verbe», à une rencontre avec l’écrivain Mahmoud Aroua autour de ses deux livres Origami : poésie (Editions Dar El Fairouz) et Sentiments sous anesthésie : roman ( Editions Anep)