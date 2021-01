Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Culture et des Arts, chargé de l'Industrie cinématographique Bachir Youcef Sehaïri, et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Microentreprises, Nassim Diafat, ont présidé dimanche à Alger une rencontre visant à renforcer la coopération entre les deux secteurs dans le domaine de l'industrie cinématographique et de la production culturelle, a indique un communiqué du ministère délégué chargé des Micro-entreprises. Lors de la rencontre, à laquelle ont pris part le directeur général et des cadres centraux de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade), les deux parties ont convenu de «permettre aux titulaires de la carte d'artiste de bénéficier, dans le cadre de l'Anade (anciennement Ansej), de financements pour leurs projets dans le domaine de l'industrie cinématographique et de la production culturelle», précise la même source. Il a également été convenu de «financer et d'orienter toutes les activités liées à l'industrie cinématographique», selon le communiqué. À cette occasion, l'accent a été mis sur «la nécessité de redoubler d'efforts pour promouvoir l'entrepreneuriat culturel dans l'industrie cinématographique et la production culturelle et d'accorder davantage d'intérêt à ce domaine».