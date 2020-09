Sur sa page facebook, Cheikh Sidi Bémol remercie son public tout en faisant un clin d'oeil à ce personnage qu'il campe dans son clip en indiquant: «Merci pour cet étrange marchand de jumelles, coiffé d'un tarbouche, perdu avec sa valise, de plus en plus grosse, dans un pays où personne ne veut plus regarder au loin. À très bientôt sur scène! ». Qualifié de «résolument rock» cet album a été produit, note

t-on par le Britannique Justin Adams. Chouf! est sorti le 21 août et sera étrenné à l'occasion d'un double concert de rentrée, les 24 et 25 septembre, au studio de l'Ermitage à Paris. Afin de donner plus d'envie au public de venir le voir, il est écrit sur la page de l'événement comme suit: «On n'ira pas par quatre chemins: Chouf! est un disque de rock, un vrai, ruisselant des énergies qui irriguent les veines d'un artiste unique en son genre, Hocine Boukella, ici plus charismatique que jamais aux commandes de son groupe Sidi Bemol. C'est le rock, en effet, qui lui a inoculé un beau jour le virus de la musique, forgeant son désir de chanter et prendre en main une guitare. Retour cinglant à ses premières amours, Chouf! se présente comme un manifeste électrique échappant aux pièges des modes par sa forme épurée.»

Un album et des concerts

Pour ce concert, il est bon de signaler que Hocine Boukella alias Elho sera comme à ses habitudes au chant et à la guitare. Il sera accompagné de Eric Rakotoarivony à la basse, Abdenour Djemai à la guitare et enfin Maamoun Dehane à la batterie. En sus de quelques invités! À l'écoute du morceau Chouf! le son de Cheikh Sidi Bémol est discernable parmi mille. On ne peut, en effet, occulter tous les concerts que l'artiste avait donnés en Algérie, dans les années 2000, notamment lors des événements de Bledstock Festival et Jazzayir. Comme dirait quelqu'un, la patte d'un artiste est lorsqu'il enregistre toujours, le même album, mais d'une façon différente. C'est le cas ici puisque le son de ce dessinateur de BD hors pair n'a pas pris une ride. L'artiste qui chante dans Chouf! en arabe et en kabyle, a su conserver sa verve, son énergie et sa plume caustique. L'humour jamais loin, ses textes restent résolument engagés plaidant pour des causes socio-politiques, toujours tournées vers son pays d'origine, l'Algérie.

Dans ce nouvel opus, on retrouve plusieurs chansons, telles que Aziza lala, une déclaration d'amour à la maman, mais aussi un hommage à Rachid Taha dans Blues Lembasi ou encore Rond-Point, clin d'oeil au documentaire Fi rassi rond-point du réalisateur Hassen Ferhani. Pour rappel, en 2008 et 2013, Hocine Boukella alias Cheikh Sidi Bémol a publié deux volumes de Izlan ibahriyen.

Chants marins kabyles, des chants inspirés de traditionnels marins bretons. L'artiste qui aime l'expérimentation avait aussi réalisé «L'Odyssée de Fulay», un conte musical campé par lui-même, l'artiste y explorait des chants et mythes berbères antiques. Ceci est aussi le nom d'un album sorti en 2017.

Hommage à Rachid Taha

De la Bretagne à la Kabylie et de l'Irlande au Sahara, le groove berbéro-celtic de Cheikh Sidi Bémol demeure souvent sa marque de fabrique, que l'on ne peut ignorer. Ses concerts sont une véritable fête et un hymne à la joie! Ce sera le cas bientôt à Paris, en attendant Alger. Plus tard qui sait?