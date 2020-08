Lancé du 15 mai au 30 juin 2020, les résultats du concours d'écriture «A quoi ressemblera le monde de demain», seront dévoilés le jeudi 10 septembre, fait savoir l'Institut français d'Alger sur son site. Pour rappel, ce concours est organisé par l'Institut français d'Alger et ses partenaires, les Editions Dalimen et l'Ecole Cipele Deux. Il s'adresse à deux catégories: juniors (- de 18 ans) et adultes (18 ans et plus). «Nous pouvons énumérer tant de bienfaits liés à la mondialisation, ce processus qui efface les frontières et broie les différences entre les sociétés sur le plan économique, politique, culturel et sociologique. Or, nous ne pouvons passer outre les problématiques qui peuvent en découler. En effet, nous assistons depuis quelques années à des phénomènes mondiaux liés à la rapidité et la facilité de la mobilité entre les continents. Si le développement des moyens de transport permet des échanges commerciaux de grande envergure, il est aussi à l'origine de la propagation du coronavirus: une épidémie qui, vite, se transforma en pandémie touchant les quatre coins du monde. De ce fait, aujourd'hui plus que jamais, nous devons repenser le monde de demain et surtout nous interroger sur les défis à relever pour les générations futures», peut -on lire sur le site. À noter que pour le «concours juniors»: école Cipele et pour les adultes, ce jury est composé de cinq personnes (Institut français: 2, Ed. Dalimen: 2 et Youcef Sayah comme président de jury). Les lauréats sélectionnés recevront les prix suivants: un abonnement gratuit d'une année à la médiathèque de l'Institut français d'Alger et à Culturethèque, bibliothèque numérique, un lot de livres offert par l'organisateur et les partenaires et un cadeau surprise. Les textes sélectionnés seront publiés dans un ouvrage édité par la maison d'édition Dalimen.