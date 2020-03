La galerie Seen Art Gallery, sise à 156, Lotissement El Bina, Dély Brahim vous convie à une exposition solo intitulé «Jardin mystique», celle de l'artiste Ali Ali Khodja, à l'occasion de la commémoration du

10e anniversaire de son décès. Né en 1923 et décédé en 2010, Ali Ali Khodja a été élevé dans une famille de la bourgeoisie algéroise, il a eu comme chance et handicap d'avoir pour oncles, les

célèbres miniaturistes et enlumineurs Omar et Mohamed Racim. Ce nom, connu et respecté, était synonyme autant de prestige que de légitimité, en matière artistique. Dès l'âge de 12 ans, ses oncles l'orientent vers une carrière artistique classique et l'incitent à se poser en héritier et à se faire un nom d'artiste en perpétuant leur art. Dès les premières années de sa carrière artistique, alors même qu'il était au faîte de la renommée, il renonçait à la miniature, à l'instar de tout artiste, il désirait acquérir un nom, mais par lui-même et cette démarche, difficile, impliquait la rupture avec la miniature et la tradition artistique familiale.

S'il a renié la miniature, il en a néanmoins conservé ce qui en fait son originalité, la préciosité et l'abondance des couleurs.

Il a l'air d'un orfèvre lorsqu'il peint, car son travail est méticulosité; mais, il ne faut pas s'y tromper, Ali Khodja est peintre, les paysages ou les êtres vivants qu'il représentait au départ n'étaient pour lui que des prétextes à des compositions toutes en équilibre où se profilait déjà le parti pris de la couleur qui distingue ses dernières oeuvres. Chez Ali Khodja, la couleur est tout, elle est l'oeuvre. Elle est si présente que les formes, car elles existent, disparaissent, captivées comme notre regard, par tant d'éblouissement. Cette biographie est en fait extraite d'une préface signée par le commissaire Mustapha Orif. Pour rappel, Seen Art Gallery' est une galerie d'art spécialisée dans l'art contemporain, le design et les objets d'art. Inaugurée en mai 2016, la galerie se veut un espace d'exposition professionnel aux normes internationales et oeuvre à la promotion d'artistes confirmés ainsi qu'à la mise en avant de jeunes talents émergents. La galerie propose un espace d'excellence capable de regrouper différentes disciplines, lieu de rencontre feutré, favorisant les discussions, les échanges et les interactions entre les artistes et un public initié venu prendre le pouls du meilleur de la création artistique.

La galerie Seen Art a pour concept fondamental d'apporter une singularité, une évidente fraîcheur de découverte, entraînant une réflexion sur les pratiques de l'art actuel et les discours qui l'entourent. à noter que l'exposition de Ali Ali Khodja est visible jusqu'au 12 avril 2020.