C'est confirmé, Richard Donner sera bel et bien derrière la caméra pour L'Arme fatale 5. À 90 ans, le réalisateur historique de la franchise n'a qu'une hâte: retrouver Mel Gibson et Danny Glover pour une dernière aventure. «C'est le tout dernier. C'est à la fois mon privilège et mon devoir de le faire. C'est excitant en fait. C'est le dernier, je vous le promets», a-t-il assuré au Daily Telegraph. Une belle promesse qui engage désormais le nonagénaire auprès des nombreux fans d'une des franchises d'action les plus mémorables des années 80 et 90. C'est en 1987 qu'est sorti L'Arme Fatale, mettant pour la première fois en scène le duo de choc formé par Martin Riggs, un flic veuf désabusé joué par Mel Gibson, et Roger Murtaugh, un vétéran de la police campé par Danny Glover. Un film explosif et sanguin, pur produit des années 80, qui avait fait un tabac avec 120 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour un budget de 15 millions.