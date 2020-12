Comme on le dit souvent, la musique adoucit les moeurs et certains morceaux parfois plus que d'autres. C'est ainsi qu'avec sa campagne «Open Like Never Before» ou en français: ouvert comme jamais, Coca-Cola réagit au contexte actuel de pandémie en lançant un message d'espoir à travers une reprise (cover) du célèbre tube algérien Zina de Babylone. Le cover sera réinterprété avec de nouveaux arrangements et un texte qui parlent à tous, ce qui fait de lui le nouvel hymne de cette boisson invitant ainsi les gens à s'adapter aux nouveaux changements et d'apprécier les joies du quotidien «comme jamais». Cette campagne mondiale arrive après plusieurs opérations de soutien aux Algériens, particulièrement envers une catégorie qui a fait preuve d'adaptabilité et de résilience, celle des épiciers de quartier dont plusieurs milliers ont bénéficié d'aides financières directes pour les encourager à continuer de servir les communautés en cette période difficile dans les wilayas de Blida, Tizi Ouzou, Oran Tlemcen, Aïn Témouchent, Tissemsilt, Relizane, Sétif, Batna et Adrar. Pour cela, un tube algérien qui a été choisi; la chanson Zina qui a fait le succès du groupe Babylone, une chanson qui prouve que la musique algérienne garde toujours sa particularité qui lui permet de traverser les frontières. Ce cover est interprété par le groupe El Dey dont le style musical est un incroyable mélange de musique gnawa, de chaâbi et de flamenco enveloppés dans des arrangements innovants et des voix sirupeuses, et à l'occasion de ce cover, les membres du célèbre groupe se sont réunis spécialement pour offrir un clip qui saura mettre sur le devant de la scène le message de cette campagne. En étant un acteur engagé, Coca-Cola a choisi de rester optimiste et de voir cette période comme une véritable opportunité de réinventer les liens sociaux et de les apprécier différemment dans leur sincérité. Ainsi, la chanson algérienne Zina, qui a été choisie parmi tant d'autres, exprime le mieux l'esprit de cette campagne mondiale et fait parvenir à travers ce cover, un message d'espoir, d'universalité et de paix à des centaines de millions de personnes qui l'écoutent. À noter que le morceau Zina qui a fait le tour du monde depuis sa sortie, a fait l'objet de nombreuses interprétations et de versions! Différents pays l'ont chantée et notamment le Maroc où le morceau avait fait fureur à l'époque. Une chanson d'amour qui a trouvé écho même à l'étranger dans certains pays improbables, preuve que l'on ne connaît jamais le destin d'une chanson et l'on ne peut savoir d'avance si elle sera top ou flop. Pour le coup, cette chanson qui date tout de même de 2013 continue jusqu'à aujourd'hui son bonhomme de chemin au grand bonheur du groupe qui doit recevoir depuis pas mal de redevances et c'est tant mieux pour lui!