Le programme culturel virtuel de l'Institut français d'Alger se poursuit. Outre les conférences et concerts, la danse a aussi droit de cité. L'IFA vous permet de vous distraire devant votre ordinateur ou portable et ainsi de passer de bons moments durant cette période estivale 2020, malgré la menace du Covid-19 qui plane dehors. Ainsi, assis confortablement chez vous, vous pouvez admirer les gestes et mouvements de la compagnie de danse contemporaine Zahrbat Brahim Bouchelaghem. Un rendez-vous mis en ligne depuis le vendredi 10 juillet et qui s'étale jusqu'au 22 aout. Une présentation chorégraphique de 40 minutes «d'intense électrisation du temps suspendu, volé, figé, en fuite, traître, salvateur etc...» peut -on lire. «Il s'agit, en effet, d'une parenthèse, de réminiscences de danses à vous proposer», comme affirme le site de l'IFA. En effet, le 10 novembre dernier, à l'opéra d'Alger, Boualem Bessaih, lors du festival culturel international de danse contemporaine, la compagnie Zahrbat a représenté la France. «Il s'agit au travers de la course de mettre en perspective la rencontre et la fuite. Au moment le plus favorable, la rencontre naît entre des individus. Des points de rencontres et de dispersions se créent. (...) Une autre définition chorégraphique de A la recherche du temps perdu... ». Nous explique-t-on à propos de la trame philosophique de ce spectacle. Une prouesse esthétique, plastique, physique et technique...À noter que cette compagnie de danse dirigée par le chorégraphe Brahim Bouchelaghem est composée des danseurs Saïd Mamèche, Sacha Vangrevelynghe et Alhousseyne N'Diaye. Brahim Bouchelaghem y figure aussi.