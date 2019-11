La 24ème édition du Salon international du livre a montré l’intérêt d’une grande catégorie de lectrices et de lecteurs pour les romans de certains auteurs célèbres au vu de l’affluence constatée sur les stands qui proposent les oeuvres de ces derniers. Fort heureusement, les livres des auteurs en question sont disponibles en format poche. Ce qui permet aux lecteurs de les acquérir à des prix relativement abordables quand on voit à quel point le roman «grand format» coûte cher (plus de 2000 DA dans la majorité des cas). Mais dans le format poche ou le format appelé «kindle», de nombreuses opportunités sont offertes aux lecteurs qui sont à la recherche de romans d’écrivains célèbres. Ainsi, au stand des éditions Chihab-international, un grand nombre de romans de Yasmina Khadra, en format poche, sont disponibles. Et les prix sont, on ne peut plus, abordables : 660 DA chacun. C’est donc une sorte de promotion qui est offerte aux lecteurs, lesquels, comme on peut le deviner, sont très friands des récits romancés de Yasmina Khadra dont les romans sont traduits dans plusieurs langues et pays du monde dont la langue japonaise tout récemment. Yasmina Khadra est d’ailleurs l’un des rares romanciers algériens à être traduit en japonais avec Mohammed Dib et Mouloud Feraoun. L’affluence sur le stand des éditions Chihab international se trouvant au pavillon central est donc grandiose tous les jours depuis le début du Sila. Ce stand ne désemplit pas d’abord pour l’attraction que constituent les romans de Yasmina Khadra, mais aussi pour les autres romans, également en format poche, dont une grande partie est constituée de grands et immortels classiques dont les oeuvres du géant Victor Hugo, mais aussi de tous les monuments de la littérature française. L’affluence record est également de mise quotidiennement sur le stand des éditions « Flammarion-J’ai lu » où une collection des romans du célèbre et mythique écrivain brésilien Paulo Coehlo sont également disponibles à des prix pour le moins raisonnables et dans le format poche. Nous avons constaté que ce sont les femmes (dames ou jeunes filles) qui se rabattent le plus sur les romans de Paulo Coelho. Ce stand est très prisé par les visiteurs du Sila et selon les témoignages recueillis sur place, un grand nombre de titres ont été épuisés et tous vendus à partir de la deuxième journée du Sila (vendredi dernier). Il faut préciser ici que l’affluence sur le Sila a battu les records durant les trois premiers jours (jeudi, vendredi et samedi) avant de baisser de manière considérable à partir de la journée du dimanche passé à cause de la reprise des cours dans les établissements scolaires. La ruée dans le même stand a été constatée, également par la gent féminine en particulier, sur les livres de l’écrivain français très médiatique Michel Robert. Les visiteurs s’attardent très longuement devant le rayons où sont exposés les romans de Michel Robert pour sélectionner ceux qui sont les meilleurs à leurs yeux. Il est incontestable que les romans de Guillaume Musso occupent la tête de liste des livres les plus convoités lors de ce Sila. Mais il ne s’agit là que d’un petit échantillon concernant les auteurs nationaux et étrangers les plus « séduisants » lors de cette 24ème édition d’un salon international du livre qui ne cesse d’attirer un nombre croissant de lecteurs. Ces derniers, comme nous avons eu à le constater, proviennent des 48 wilayas du pays. Une grande partie des visiteurs s’organisent en groupe et y viennent sous forme d’excursion à bord de bus. En tout cas, la richesse et la diversité des livres exposés à la vente au Sila méritent que l’on traverse des centaines de kilomètres surtout quand on sait qu’une grande partie des titres ne seront pas disponibles dans les librairies dès la fin du salon.