Ifru design, espace d'art et galerie sise au Telemly, vous convie le jeudi à une exposition peinture baptisée «symphonies psycho- chaotiques». Celle-ci est l'oeuvre de Sadaoui Karim, dit Ghost'n.

Cette exposition surviendra quelques jours après la fête d'Halloween. Et pour cause! Elle nous rappellera un peu la fête des morts, eu égard au cachet assez sombre qui se dégage de ces toiles. Un côté bien surréaliste et fantastique digne des films d'horreur de Stephen King ou encore des contes de la crypte.

Un univers bien macabre, mais décliné dans une optique hautement esthétique.

En effet, la peinture surréaliste puise sa source le plus souvent des visions cauchemardesques de l'être humain, de ses peurs, angoisses et frayeurs compulsives. Aussi, ce sont des images énigmatiques qui se forment dans l'esprit de l'artiste qu'il va projeter sur sa toile, comme les dadaïstes avec leur poèmes nourris de paysages et d'ambiance glauques..

Des objets mais aussi des yeux apparaissent comme une fulgurance pour apporter avec elle un soupçon d'idée sous-jacente entremêlée à différents éléments épars et éclatés qui dressent le tableau de cette peinture fantastique, qui, souvent, ne laisse personne insensible de par les figures parfois monstrueuses qu'elle présente de l'homme.

Un univers distopique, éclaté ou carrément post-apocalyptique.. Une peinture en somme étrange qui touche paradoxalement et le regard et suscite de l'émotion.. Ainsi, nous pouvons lire dans la présentation de l'artiste que «d'inspirations surréaliste et fantastique, ses oeuvres s'imprègnent de symboles et d'objets qui sont souvent liés à la psyché humaine». Et de faire remarquer: « L'être humain est souvent mis au centre de ses peintures; un humain transfiguré et remanié, au milieu de compositions ésotériques qui interpellent des sortes de psychoses et d'horreurs intemporelles qui se confondent avec les fragments constants de la nature.».

A propos de ses toiles il est mentionné que «Ses peintures, qui témoignent d'un grand effort technique et d'un sens aigu du détail, veulent embrasser un post-surréalisme obscur et coloré, confus dans la conception et précis dans la représentation.».

Pour info, Sadaoui Karim est né en 1990 à Bouzeguene, région montagneuse de Tizi Ouzou. Il a fréquenté la faculté d'économie à l'université Mouloud Mameri, ensuite la faculté des sciences techniques où il a obtenu un diplôme en électrotechnique.

En 2014 il publie un recueil de poésie sous le nom de «Le fou, cupidon et l'étudiante»; dans la même année, il décide de rejoindre l'école des beaux-arts d'Azazga, où il obtient son diplôme 4 ans plus tard. symphonies. «Pycho-chaotiques» est à voir absolument!