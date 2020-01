A l’occasion de «La nuit des idées» organisée par l’Institut français, les Glycines, Centre d’études diocésain, Alger, sis à 5 chemin Slimane-Hocine, 16000 Alger vous convie jeudi 30 janvier 2020 de 18h 00 à 20h 00 à une rencontre avec l’écrivain-traducteur Salah Badis, auteur de «Ce sont des choses qui arrivent». En effet, le projet «Savoirs et culture pour tous» du Centre diocésain Les Glycines se joint à «La nuit des idées» avec une présentation du tout dernier ouvrage du jeune écrivain et traducteur Salah Badis. Il s’agit d’un recueil de nouvelles intitulé « (ce sont des choses qui arrivent) qui invite à une balade dans les événements de la vie quotidienne; des événements qui vont du plus simple au banal mais qui reflètent un certain rapport à la vie et au monde, jusqu’au plus tragique, tel que la mort et les catastrophes naturelles qui font se poser des questions existentielles. La présentation sera suivie d’un débat qui s’annonce déjà très riche ainsi qu’une vente-dédicace du livre. Entrée libre.