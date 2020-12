Le roman en tamazight, «Salas D Nuja» du célèbre écrivain algérien d'expression amazighe, Brahim Tazaghart vient de paraître en version arabe en Egypte. Il s'agit là d'une double première. D'abord, c'est le premier roman en langue amazighe à être traduit en langue arabe. Secundo: il s'agit du premier roman en tamazight, traduit, à être édité en Egypte. Connu pour son militantisme au long souffle depuis toujours dans les rangs du Mouvement culturel berbère, Brahim Tazaghart s'est investi corps et âme en faveur de l'écriture en langue amazighe puis dans l'édition, également dans la même langue. Brahim Tazaghart, qui dirige les éditions «Tira» à Béjaïa, est considéré, aujourd'hui, comme l'un des écrivains amazighophone les plus prolifiques et l'un des plus actifs sur le terrain culturel. Auteur de romans, de nouvelles et de poèmes, sa spécificité réside aussi dans son ouverture d'esprit et son attitude constamment positiviste. Tout en étant intransigeant concernant ses convictions culturelles et son amazighité, Brahim Tazaghart refuse catégoriquement d'adhérer à toute démarche nihiliste que tentent d'imposer certains bras cassés qui passent leur temps à dénigrer tout ce qui se fait dans le domaine de la production culturelle amazighe.

Une littérature prometteuse

Brahim Tazaghart a, à maintes reprises, exprimé sa démarche consistant à s'inscrire dans une trajectoire de complémentarité des langues et des cultures et non pas dans celle de l'exclusion qui véhicule, non seulement la stérilité, mais aussi des dangers. Et c'est dans cette optique que s'inscrit cette initiative de traduction et surtout d'édition de son roman «Salas d Nuja» en Egypte. Il s'agit de montrer d'abord et avant tout aux lecteurs de cette édition du roman de Brahim Tazaghart qu'il existe une langue, amazighe, dont la littérature est à ses tout premiers balbutiements, mais qui est toutefois très prometteuse. Il est question également de démontrer qu'à l'instar des autres langues, dont les romans sont traduits vers l'arabe, tamazight détient aussi sa place sur ce terrain. Ce roman de Brahim Tazaghart a été, pour rappel, édité la première fois en 2004.

Traduction et distribution

Sa traduction en langue arabe remonte à 2011 et elle a été effectuée par Ferhat Balouli dans le cadre de sa thèse de doctorat en linguistique arabe à l'université «Mouloud Mammeri» de Tizi Ouzou. Brahim Tazaghart nous confie, au sujet du résultat auquel a abouti ce travail de traduction, lequel comme tout le monde le sait, n'est pas du tout une sinécure, qu'il trouve que la traduction est fidèle au texte d'origine, écrit en tamazight, «avec un magnifique respect du style d'écriture de la version originale». Il faut préciser que «El Djazair Taqraa» a réalisé une deuxième édition, il y a trois ans, du même roman. Quant à l'édition de ce livre en Egypte, Brahim Tazaghart précise que c'est grâce à son ami écrivain et artiste peintre Massinissa Tiblali qu'il y a eu le contact avec l'éditeur égyptien qui s'y est aussitôt intéressé et a adhéré à l'idée du projet qui vient de se concrétiser. «Nous sommes rapidement arrivés à un accord d'édition et de distribution dans le monde arabe», ajoute Brahim Tazaghart qui conclut que le roman en question, sorti en Egypte, sera présent au Salon du livre de Baghdad ainsi qu'au Salon du livre du Caire et à d'autres événements culturels qui seront organisés dans cette région du monde.