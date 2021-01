Sept nouvelles publications sont venues renforcer celles déjà éditées par le Haut Conseil à l'amazighité (HCA) en début d'année 2021, a-t-on appris jeudi dernier du secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad.

S'exprimant depuis Batna en prévision du lancement, vendredi dernier, des festivités nationales officielles du Nouvel An amazigh «Yennayer 2971» dans les localités de Menaâ et Bouzina, Si El Hachemi Assad a déclaré que ces nouveaux titres s'ajoutent aux précédentes publications du HCA. Il s'agit du premier dictionnaire de toponymie algérienne (étymologie des noms de lieux et des zones géographiques), une publication de haute qualité en langues amazighe et française et d'un glossaire de terminologie historique qui est une oeuvre académique universitaire (tamazight-français), ainsi que d'un conte en variante amazighe chaouie de la région de T'kout à Batna, destiné aux enfants et traduit en langues arabe, française, espagnole, anglaise et allemande. Quant aux autres nouvelles publications, elles englobent un recueil de références de grande importance pour apprendre tamazight en trois niveaux, destiné aux adultes, étant donné que la demande pour apprendre cette langue «ne se limite pas aux écoliers uniquement, mais s'étend aux adultes à travers l'ouverture de branches à cette catégorie pour apprendre tamazight».

Ces nouvelles publications qui s'ajoutent à la bibliothèque amazighe avec ses différentes variantes sont le fruit des efforts du HCA et financées au titre du budget de l'Etat. Le SG du HCA a indiqué que ces ouvrages seront présentés aux participants de Batna aux festivités de Yennayer 2971, prévues à partir de demain vendredi dans les localités de Menaâ et Bouzina sous le thème «Authenticité, unité et fierté», en coordination avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial et la wilaya de Batna.