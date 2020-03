Toujours dans le cadre du cycle Biopic «Parle-moi de toi», l'association Projec t'heurts exprime tout son soutien à l'initiative citoyenne de la ville de Sétif pour l'ouverture d'une salle de cinéma «Une salle de cinéma pour Sétif», en ayant l'honneur de recevoir les ciné-clubs; PerséCiné et CinéFeel, qui activent au niveau de la ville de Sétif et qui ont choisi le film de la semaine, à savoir Le discours d'un roi de Tom Hooper. Une pétition à été lancée dans le cadre de l'initiative «Une salle de cinéma pour Sétif», vous pouvez la soutenir en la signant via ce lien: https://bit.ly/3aJT571. Rendez-vous donc samedi 14 mars à 14h, à la Cinémathèque de Béjaïa, pour assister à la projection de Le discours d'un roi de Tom hooper. La séance sera suivie d'un débat animé par les ciné-clubs PerséCiné et CinéFeel.

Synopsis:

D'après l'histoire vraie et méconnue du père de l'actuelle reine Elisabeth, qui va devenir, contraint et forcé, le roi George VI (Colin Firth), suite à l'abdication de son frère Edouard VIII (Guy Pearce). D'apparence fragile, incapable de s'exprimer en public, considéré par certains comme inapte à la fonction, George VI tentera de surmonter son handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme (Helena Bonham Carter) et d'affronter ses peurs avec l'aide d'un thérapeute du langage (Geoffrey Rush) aux méthodes peu conventionnelles. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer pleinement son rôle et faire de son empire le premier rempart contre l'Allemagne nazie. Le titre original: The King's SpeechSétif: 127,30 kilomètres carrés.

410000 habitants. 1100 m d'altitude. 0 salle de cinéma. Jusque dans les années 80, il y avait quatre salles de cinéma en activité à Sétif. Vers le début des années 90, plus aucune salle de cinéma n'existe. Aujourd'hui, seules des initiatives privées arrivent,...