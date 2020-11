En dépit de la publication de plusieurs livres sur Si Mohand Ou Mhand, ce dernier épate toujours les auteurs et les cinéastes. Cette fois-ci, c'est le célèbre réalisateur et également écrivain Ali Mouzaoui qui vient de signer un ouvrage sur le poète errant. Jeudi dernier, Ali Mouzaoui était l'invité de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri où il a présenté son tout nouveau livre ainsi que son prochain film, tous les deux consacrés au poète qui ne cesse de hanter les esprits en dépit du passage du temps et des générations. Àl'instar des auteurs qui l'ont précédé, Ali Mouzaoui n'a pas été uniquement très marqué par l'oeuvre poétique de Si Mohand Ou Mhand.

La vie de ce dernier a été aussi pour beaucoup dans cet intérêt qu'éprouve Ali Mouzaoui. Jeudi dernier a été l'occasion à Ali Mouzaoui d'évoquer Si Mohand Ou Mhand à sa manière face à un public averti et branché. Ali Mouzaoui s'est présenté avec une double-casquette, celle de cinéaste et d'écrivain.

Une vie et une oeuvre exceptionnelles

La vie et l'oeuvre de Si Mohand Ou M'hand interpellent «d'une façon exceptionnelle», a soutenu donc Ali Mouzaoui, à l'occasion d'une vente dédicace, à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, de son nouveau roman intitulé «Comme un nuage sur la route» consacré à la vie de ce poète. «Comme un nuage sur la route», est le titre très poétique que donne Ali Mouzaoui à ce nouveau livre, dédicacé aux lecteurs lors de sa vente- dédicace animée à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, qui renoue ainsi avec les activités culturelles publiques après plus de sept mois d'interruption engendrée par la crise sanitaire.

En plus de la séance de vente-dédicace, Ali Mouzaoui a animé une conférence pour parler de son livre et de Si Mohand Ou Mhand dont la vie et l'oeuvre interpellent «d'une façon exceptionnelle, car il a vécu dans une période de fractures et de grands bouleversements qu'avait connus l'Algérie et la Kabylie».

Richesse poétique

Pour parler de Si Mohand Ou Mhand, Ali Mouzaoui a choisi d'écrire un roman mélangeant ainsi réalité et fiction afin d'avoir plus de liberté dans la narration. Ali Mouzaoui a estimé que les événements, personnels et historiques vécus par Si Mohand ou dont ce dernier a été témoin ont conditionné énormément son oeuvre poétique.

Pour Ali Mouzaoui, il est très important de s'imprégner des conditions et des circonstances vécues par Si Mohand pour mieux appréhender la poésie de ce dernier. C'est d'ailleurs ce qu'il a tenté de faire à travers ce roman, édité par les éditions Frantz Fanon.

Ali Mouzaoui, compte tenu de la richesse de l'oeuvre poétique de Si Mohand et de sa vie, a choisi de publier ce livre avant la sortie du film qu'il a consacré au même personnage qui représente une figure de proue de la poésie kabyle ancienne.

Ali Mouzaoui a avoué, jeudi, que l'approche cinématographique est différente du roman: «Un film en kabyle est une forme d'expression déjà localisée et affectée à un groupe social donné quels que soient les sous-titrages apportés, d'où l'urgence d'écrire cette fiction qui permet, également, une part de rêverie et d'imagination créatrice».

Le nouveau film sur Si Mohand Ou Mhand réalisé par Ali Mouzaoui est terminé. Il reste juste les dernières retouches avant qu'il ne soit enfin mis à la disposition du grand public. C'est le second long métrage consacré à Si Mohand Ou Mhand.

Un feuilleton a été également réalisé sur ce grand poète et diffusé plusieurs fois par la chaine de télévision publique amazighophone, TV4.