Le premier film de la chanteuse australienne, annoncé pour février, fait l’objet de critiques car le rôle principal, celui d’une ado atteinte d’autisme, est incarné par une actrice non concernée. Jeudi, Sia a dévoilé la bande-annonce du film Music, qu’elle a écrit, réalisé et qui sortira en février. Son nouvel album du même nom sera commercialisé simultanément et rassemblera les chansons qu’elle a composées pour ce long-métrage annoncé comme une « exploration originale du pouvoir de guérison de l’amour et de l’importance de la communauté ».

L’héroïne, une ado autiste, sera incarnée par la danseuse Maddie Ziegler, apparue dans la plupart des clips récents de la star australienne. Si la nouvelle a réjoui les nombreux fans de Sia, elle a aussi fait grincer les dents de certains qui reprochent à l’artiste de ne pas avoir confié le rôle principal à une actrice concernée par l’autisme. Sur Twitter, Sia a défendu ce choix, en plaidant la «compassion». « J’ai vraiment essayé de travailler avec une jeune fille non verbale sur le spectre de l’autisme et elle a trouvé cela déplaisant et stressant », a-t-elle expliqué. Cela n’a pas suffi à rassurer ses détracteurs qui ont lancé des mots-dièses tels que #NothingAboutUsWithoutUs (« Ne rien faire sur nous sans nous ») et #ActuallyAutistic (« Vraiment autiste »). Sia a répondu à une internaute avoir engagé « treize personnes neuroatypiques et trois personnes trans [sic] » pour des rôles de médecins, infirmiers et chanteurs » et non de « fichues [sic] prostituées ou droguées ». Visiblement très irritée par les reproches, la star a fini par tweeter : « Bordel de merde, pourquoi ne regardez-vous pas mon film avant de le juger? » « Plusieurs acteurs autistes, dont moi, ont (…) dit qu’ils auraient pu jouer dans un court délai de préparation. (…) Vous n’avez fait aucun effort pour inclure quelqu’un qui soit vraiment autiste », l’a interpellée une internaute sur Twitter. « Peut-être êtes-vous simplement une mauvaise actrice », lui a rétorqué Sia, apparemment plus trop encline à la compassion.